Instagram（IG）昨晚（10月31日）突然爆出大型故障，全球多個用戶的帳號被停權，雖然 Instagram 官方已在 Twitter 發文指正跟進情況，但用家想盡快回復帳號，仍要靠自己做以下步驟解決。



IG停權大量帳號

昨日大批用家一打開 IG，就收到通知表示「在 2022 年 10 月 31 日將你的帳號停權」，更指帳戶未遵守《社群守則》，警告如果無法確認用家帳戶，將有機會永久停用。由於 IG 收藏大量回憶和用戶間的聯繫，因此很多用戶收到這通知後都非常擔心。

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（IG截圖）

自救方法



有網民昨日已拿回帳號，方法是在登入頁面，點選「忘記密碼」（使用網頁版IG），再重新設定 IG 的密碼，有網民重置完成後就能再次登入，而且帳號內的資料都得以還原。

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由於今次的大規模停權，懷疑是針對假AC進行，但部份正常用戶被錯誤牽連。因為最直接的做法，就是向 IG 官方回報問題，被停權的帳號可按頁面跳出的指示操作，點擊「對處置提出異議」，輸入註冊時的 Email，就可以進行身份認證，經審查後就能拿回帳號。

在一般情況下，Email認證很快就會收到電郵或 SMS code，不過今次涉及的用戶眾多，有機會申請後很久都未能收到 SMS。根據 LIHKG 網民的經驗，只要提出申請，即使未能收到 SMS，帳號也在今早（11月1日）回復正常。所以建議受影響的用戶，先向 IG 進行「對處置提出異議」，等 IG 陸續恢復錯誤停權的帳號。