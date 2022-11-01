手機慳電｜雖然目前的智能手機電池越出越大，但用戶的「電量焦慮症」總是得不到緩解，不想時時刻刻「尿袋」跟身，但又想令手機的使用時間盡可能延長？美國消費者組織 Consumer Reports 就提供了手機慳電招數供大家參考。



屏幕、上網最食電？美消委會教 7 招延長手機續航

功能與香港消委會類似的美國消費者組織 Consumer Reports，會不定期測試不同的產品以及提供使用貼士。面對現代手機用戶對續航力方面的需求，他們就針對性地提供了 7 招小撇步，絕大部份都是圍繞如何減少屏幕以及上網時所產生的電力。

這些招數在實行上十分簡單，但如果全部跟足，的確可以令手機的作戰時間延長不少👇👇👇

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iPhone慳電秘招、永久自動開啟「低電量模式」

除了一些「百搭」的招數可以提供續航力，使用 iPhone 的用戶亦可以利用「低電量模式」延長手機的「作戰時間」。一部份有「電量焦慮」的用戶，更會將「低電量模式」變成日常使用，每天第一件事就是開啟低電量模式；然而由於低電量模式預設有自動關閉功能，當 iPhone 充電至 80％ 電量之後就會自動關上，結果用戶就要經常以手動開關進行設定。

而為了讓「低電量模式」可以常時開啟，其實我們亦可以透過 iOS 內置的「捷徑」功能進行設定👇👇👇