手機減價／平價旗艦手機｜臨近 2022 年尾，一眾大廠的旗艦機皆已發布完畢，但要換機亦不一定要追著嶄新機款，有不少已經發布近一年的旗艦機在性能上與最新機種差不多，但這段時間都會減價清貨，以下《香港01》科技玩物記者就從不同的網上購物平台／官方網店搜羅了 8 部減價手機，各位近期買機前都可以參考一下。



Samsung 網上旗艦店：Galaxy S22、S21 FE 抵買

向來價格相當「硬淨」的 Samsung Galaxy 系列旗艦，其今年頭才上市的旗艦機居然有減，而且還是 75 折！？

在 HKTVMall 的 Samsung 旗艦店，有多部 Samsung 手機、平板都正在進行減價優惠，手機方面最為抵玩的就有今年年頭才上市的 Samsung Galaxy S22，由原價＄6298 減至＄4,724；另外同樣是年頭上市的高階機 S21 FE，減價幅度少一點，但＄4,388 的售價都相當有吸引力。

ASUS 官方網店：ZenFone 8 系列減＄2000 清貨

ASUS 近幾次消費券都有新優惠清走上一代的旗艦，當中性價比十分高的就有 Zenfone 8 以及 Zenfone 8 Flip 兩部，其中 ZenFone 8 Flip 更是減至＄3098 起就有交易，一部高階又迷你的旗艦機，放諸目前 Android 機市場的確少見，有需要的用家的確值得留意。

豐澤網店：黑鯊4、iPhone、Sony 機皆減

在不同的品牌店都在減價清貨的同時，連鎖店豐澤都有大量舊旗艦手機正進行減價清貨，當中包括了 Apple iPhone 13 系列機種，其中作為「末代迷你 iPhone」的 iPhone 13 mini，就比官方價低＄600，以 iPhone 而言算是減得不少了。

但除了 iPhone 之外，豐澤正在清貨的 Android 機就更為精彩，Sony 旗下的 2021 年旗艦 Xperia PRO-I 以及 Xperia 5 III 都有數千元的減幅（雖然 PRO-I 減價後仍然價格不菲）；

另一方面，小米有份投資的電競品牌黑鯊 Blackshark 在上年度推出的基本版電競手機 BlackShark 4 亦以高達 50％ 的減價幅度清貨，＄2000 以下就可以買到一部性能不俗的遊戲手機。