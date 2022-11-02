Apple TV 4K 2022開箱實測，HDR+等4大功能升級 售價更平更值入手｜Apple TV 4K去年推出後，難得一年不夠便推出升級版，不單機身外形更輕巧，功能大升級外，就連遙控器都有所改動。再加上售價更為廉宜，對於果迷而言似乎很值得入手／升級。記者就推出前提早一星期將Apple TV 4K 2022入手，立刻開箱實測。



Apple TV 4K（第二代）去年推出後，估不到只相距一年便推出升級版Apple TV 4K（第三代），雖然外表看似與上代差不多，但新機無論設計、機身都比上代更輕巧，加上換上更強晶片，以及售價比上代更便宜，對於iPhone用家／果迷而言，相信是相當不錯的選擇。

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升級1｜換上A15 Bionic晶片

新Apple TV 4K由上代的A12 Bionic換上了與iPhone 14同級的A15 Bionic晶片，雖然並非Apple Silicon M系晶片，但論效能比上代大幅提升，官方指CPU效能提升50%，GPU效能亦提升30%。無論操作、打機表現都與iPhone一樣順暢高質。提升效能外，同時減少近30%耗電量，可更節省電費。

Apple TV 4K性能大幅提升，無論打機或操作其他apps時更為順暢。（Apple TV 4K遊戲截圖）

升級2｜機身更細更輕巧

亦因為換上了更小巧、散熱效能更好的A15 Bionic，減少了散熱扇後令新Apple TV 4K瘦身成功。機身體積減少20%，重量更減近一半。

新版Apple TV 4K（左）比上代（右）更輕巧。（林勇 攝）

升級3｜支援Dolby Vision 及 HDR10+

亦都因為性能提升了，新機除了與上代同樣支援Dolby Vision外，亦都升級對應HDR10+，Apple TV+、Netflix及Disney+等串流睇片時，只需要支援Dolby Vision、HDR10+時，可以享受更黑更光、對比度更高的影像質素。

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升級4｜Siri操作升級、個別用家聲音識別

今代Apple TV 4K帶來了全新Siri操作體驗，首先可以點按遙控器右邊快捷鍵立刻啟動Siri操作，可以直接於遙控器上說出指令，如「我想聽XXX的歌」、「我想睇xxx電影」、「香港天氣如何？」等，都可以好似iPhone般快速回應或操作。另外，官方指將會更新Siri可分辨最多6位家庭成員的聲音，因應不同用家的習慣及興趣作出適當的建議。

與上代設計一樣的Apple TV遙控器，其實有一度「隱藏位置」與上代大不同。

利用Siri可以操控大部份操作（Apple TV 4K截圖）

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Apple TV 4K 2022值得入手嗎？



除了可以串流收睇不同的影片app外（如Netflix、Disney+及ViuTV），原本不少功能都非常實用，如對應PS5、Xbox手掣打機；利用iPhone為電視調色；對應最多2套AirPods連接聽歌、睇戲；Smart Home Hub一站式操作家居對應HomeKit的智能家電；最重要當然是iPhone用家可以直接AirPlay投影手機屏幕至大電視之上，以及利用iPhone便可以作出大量的操作，非常方便。而且售價由上代近千五元的售價，今代竟然減價至約一千元，對於Apple用家而言，如未曾入手過或只是用非4K版的Apple TV，絕對是值得入手。

不過對於上代用家，如非必需要HDR10+，或時常需要利用Apple TV來打機，或許未太需要升級，因為上代Apple TV 4K仍然非常夠用。

如果決定購買Apple TV 4K 2022，64GB其實已經非常夠用，因為相信大家甚少下載影片在機內。64GB版雖然沒有Lan Port，但因為大部份人都是以WiFi連線為主，可以慳多百多元也好。

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