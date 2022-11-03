8年磨一鼠｜羅技 G502 這款電競滑鼠名作，敏銳的感應、全機械式按鍵、手感紮實的滾輪，當時是不少機迷最喜歡的gaming mouse。後來推出了RGB燈版、HERO版、Lightspeed無線版，G502經典而完美的外觀也沒多大改變，神作確認！



超輕量化｜更好的操縱感

8年後的今天，G502 X系列再度推出新作Logitech G502 X Plus ，結合最新技術及物料，保留原有的良好手感，帶來超輕量化「瘦身」機身，今日為大家開箱試當中最頂級旗艦作 Logitech G502 X Plus，白色更是G502X 系列的新嘗試！

羅技 Logitech G502 X Plus 開箱試用（鍾世傑 攝）

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手感不變｜更圓潤更親切

人大了、成熟了，G502 X Plus 比起G502，外觀圓潤了一點，減少了無必要的尖角位，但整體型態一看就認得出是G502。拿上手的手感也很熟悉，不需要再去習慣。裝有RGB燈，配置也是最頂級的 G502 X Plus 重106g，算是追級了近年滑鼠追級輕量化的步伐。

G502 X Plus 拿上手的手感也很熟悉，不需要再去習慣，而且很輕。（鍾世傑 攝）

各種按鍵、轉輔配備是幾乎完全沒變，機面左鍵／滾輪／右鍵，wheel的頂部有滾輪模式切換鍵及自訂鍵，拇指位也有雙鍵，對下是G502知名的設計「 DPI 切換鍵」，可以從「加快瞄準」、「精密狙擊」兩個mode間快速切換，是502系列有名的design。

機面左鍵／滾輪／右鍵，wheel的頂部有滾輪模式切換鍵及自訂鍵。（鍾世傑 攝）

按鍵大細／指長也細心照顧

而「 DPI 切換鍵」更細心照顧到不同玩家拇指有長短的問題，整體按鍵可以拆出來上下倒裝（見下圖左1／左2），甚至可顆按鍵拆走（下圖右2），並細心的加送封蓋（下圖右1），大／細手，長／短手指玩家也能把握得順手。

「 DPI 切換鍵」可上下倒裝（左1／左2），甚至可顆按鍵拆走（右2）並附封蓋（右1）（鍾世傑 攝）

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以用USB-C駁線充電

除可以無線操作，Logitech G502 X Plus可以用附送的USB-C駁線連接電腦以及充電，同時還加送1個USB-C 到 USB-A 的轉換頭，配桌上電腦時，也令你更方便的將USB藍牙轉發器駁到檯面，加強接收力。

Logitech G502 X Plus可以用附送的USB-C駁線連接電腦以及充電（鍾世傑 攝）

自定RGB顏色變化

G502 X Plus的機身發光RGG燈非常之光，以電腦「G Hub 」app 可以自由改變轉色動畫過程，因為LED燈足足8粒，當中的顏色漸變很自由。而滑鼠其他靈敏度、自定鍵等setting都能夠在app內進行微調，實在很好用。

偷靚愛現必選G502 X Plus｜Lightspeed版輕且長氣

記者就一步到尾選了Logitech G502 X Plus（$1399），它在充滿電，開動RGB 燈的情況下能連續使用約 37 小時，而且重量會較其他版本多一點。不設 RGB 燈的同系無線版新作 G502 X Lightspeed（$1299），電池續航力可高達 140 小時，重量重99g，最後是G502 X有線版（$649／重89g），3種不同價位定位，女仔會不會考慮一下新出的白色？

G502 X 系列同時推出3款不同定位的機款

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日本消委網頁｜電競滑鼠選購貼士

日本MY BEST消費者網頁10月推出了一個最update的電競滑鼠推薦榜，以下精選了頭10位供大家參考，另加記者本身有實機在手的3款機種，有簡單介紹。首先，來看看MY BEST提供，選購電競滑鼠的幾個秘訣及注意點：

1.手感｜好的滑鼠用握持時手感好，用很久也不會手累。

2.功能性｜打機gaming mouse最重要是有不同的功能及定義鍵，也要看品牌寫的應用程式是否好用。

3.靈敏度｜Sensor的靈敏度要高，更新率要密，整個移動要順序、沒有拖泥帶水的停滯感。另外也要顧及實際使用時，一旦操作環境不理想，不會大幅影響操作精度。

4.連接性｜無線用得爽，但如果追求真正好的反應及精細操作，還是有線連接比較理想。當然，一隻出色的無線滑鼠，以USB-C線駁電腦時，操作不會比有線滑鼠差。

5. DPI｜DPI數字太大、太細不不好：太細打機操作會很粗糙，相反DPI數字如果太大，將mouse輕輕推動一下，也會出現過度移動，瞄準就會非常難。Pro Gamer 最多就用400－1200 DPI，所以買鼠時可看看軟件能否細緻調校。而本文介紹的Logitech G502 X Plus ，就可以從兩個DPI設定中快速切換。

電競滑鼠10款推薦

因為排名榜上架時G502 X系列未開售，所以未能上榜。很期待G502 X這個經典系列推出update新版，新排名可以上10大。



No.16｜SteelSeries Aerox 9 Wireless ($1299)

這款Mouse總分雖只排16位，但特別被點名力讚手感度最好。而機邊有12粒自定義鍵，相當有趣。

No.16｜SteelSeries Aerox 9 Wireless ($1299)

No.10｜Corair Sabre RGB Pro Champion Series ($499)

總分：4.09｜手感：4.1｜機動性：3.9｜靈敏度：4.0

Corair Sabre RGB Pro Champion Series ($499)

No.9｜ASUS TUF Gaming M3($249)

總分：4.0｜手感：4.0｜機動性：4.0｜靈敏度：4.0

No.9｜ASUS TUF Gaming M3($249)

No.8｜Razer Basilisk Ultimate($249)

總分：4.0｜手感：4.0｜機動性：4.0｜靈敏度：4.0

No.7｜ASUS ROG Keris Wireless ($549)

總分：4.0｜手感：4.0｜機動性：4.0｜靈敏度：4.0

No.6｜Corsair Sabre RGB Pro Wireless ($899)

總分：4.1｜手感：3.9｜機動性：4.4｜靈敏度：3.9

No.7｜Corsair Sabre RGB Pro Wireless ($899)

No.5｜Roccat Burst Pro Air ($899)

總分：4.1｜手感：3.9｜機動性：4.4｜靈敏度：3.9

No.6｜Roccat Burst Pro Air ($899)

No.4｜Razer Viper Mini($349)

總分：4.12｜手感：4.0｜機動性：4.1｜靈敏度：4.0

No.3｜SteelSeries Aerox 3 Wireless($899)

總分：4.17｜手感：4.1｜機動性：4.2｜靈敏度：4.0

整體排名No.3｜SteelSeries Aerox 3 Wireless（$899）

No.2｜Razer Viper V2 Pro （＄1249）

總分：4.21｜手感：4｜機動性：4.3｜靈敏度：4.3

No.2｜Razer Viper V2 Pro （＄1249）

No.1｜Razer Death Adder V3 Pro（＄1249）

總分：4.24｜手感：4.2｜機動性：4.3｜靈敏度：3.9