雖然已經11月，但最近YouTube頻道HIFIVE新片「HIFIVE沙灘運動會」仍然大受歡迎，而片中有位穿比堅尼的新人Alvina Tse，就因為超好身材，吸引到連登仔開Po力捧，討論中更有人表示片中Alivina疑似走光（暈）！



連登仔：「幾乎跌出嚟」

片中大部份女仔都穿起HIFIVE的box，唯有Alvina一個特別穿比堅尼，身材的確是相當矚目，而且腰也很幼，連登仔形容「的確有d料到」、「幾乎跌出嚟」，而主持亦都明觀眾一定會想人肉起底找出Alvina，所以特別「益街坊」直接就貼了她的IG戶口出來。

Alvina Tse｜IG alvinaaaaa.t｜3.6 萬位粉絲｜報稱是 Freelance Model



Alvina疑似「露雲」，影片已更新打格

跟另一位上身穿背心的女參加者「雪梨」對比，Alvina身材的確更豐滿，而且腰也很幼。更有網民笑言其他平時也會晒身材的女仔，都改穿T恤避免出現比較（笑），又將她玩遊戲時的連環動作製成GIF圖不斷loop，更表示Alvina疑似「露雲」（乳暈之錯別字）。記者在11月10日重新翻看影片，似乎HIFIVE方面已發現走光問題，為Alvina打上格仔，以防被YouTube Bam。

Alvina疑似「露雲」，11月10日重新翻看影片，HIFIVE方面已發現問題，為Alvina打上格仔。

跟另一位上身穿背心的女孩「雪梨」對比，Alvina身材的確更豐滿，而且腰也很幼。影片截圖

網民將她玩遊戲時的連環動作製成GIF圖不斷loop，更表示Alvina疑似「露雲」（暈）。影片截圖

來源(連登討論區)

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HIFIVE Rebecca 卡姐

同樣為YouTube「HIFIVE」的女主持，Rebecca 卡姐也很受連登仔喜愛，她不時會在IG分享好身材，人氣高企。網民就笑言今次新片卡組以T恤包實避免跟Alvina正面決戰。

IG：becalouest｜9.8 萬位粉絲



圖左就是Rebecca 卡姐（影片截圖）

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出身自熊仔頭FHProductionHK的嘉盈，身材跟言論都一樣突出，如今已經是ViuTV節目常客，在節目中談吐風趣，自稱是典型港女，早前爆出「男仔話喜歡平胸都係講大話」被港女網民指罵，夠晒花生味。

IG：kaaying219｜24.5 萬位粉絲



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KisaBBB 是香港相當知名的YouTuber，身材也是出名好，早年都曾被人笑粗壯，近年就努力傷身，更曾拍片跟觀眾講解自己身材屠如何練出來。而她上YouTube頻道「喱騷」戀愛真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》 時又自爆小五時打排球破處，以為自己嚟M！夠晒娛樂性。

IG：kisabbb｜8.2 萬位追蹤者



KisaBBB 是香港相當知名的YouTuber，身材也是出名好。（影片截圖）

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