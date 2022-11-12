AirPods Pro 2 釋出5B58 韌體更新，解決了音效飄移與不同步的bugs，而早前這個5B58 firmware亦都進一步對應了AirPods 2、AirPods 3、AirPods Pro 和 AirPods Max 4款Apple正在發售的藍牙耳機型號，全線更新。不過就有少數連登討論區網民反映，更新後耳機的降噪變弱了。



如果你聽音樂、看影片時發現音效左右飄來飄去，甚至有嚴重的聲畫不同步，就應該要進行更新了。不過呢，AirPods系列是沒法子手動更新，而是是「Chor」出來的（笑），方法有點複雜，請看以下解說吧。

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網民不願update怕降噪又變弱



都說AirPods 的更新是無法自己安排，有不少用家就回想起幾年前，AirPods Pro 在update firmware後，尤如「上了外太空」的超強降解噪能力忽然變弱且一去不返，所以都非常不願意update，甚至有人曾經極端到，在AirPods接駁電話時刻意拿走一隻，又或是開飛行模式等怪招去逃避更新。上連登討論區，用家「冬絲早」出文表示「正式宣布AirPods Pro 2 變咗垃圾」，覺得升級後在地鐵的隔音變差，還會聽到紅綠橙的聲效。

不過回應的網民不算多，亦有人表示升級後不覺得有變差，效果是因人而異也未定，很難以一兩個用家的感想就批評今次升級是「中伏」。而記者就建議用家升級後或者可以重新做一次自適應通透模式（adaptive transparency）設定，或者會改善效果。

連登討論區截圖

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連登討論區截圖

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如何查看AirPods firmware版本？

將AirPods與手機連線，之後開設定，耳機的名字就會出現在第1行，點擊入去就能看到耳機的版本。記者這對AirPods Pro 已經升至最Update的5B58 version了。

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AirPods 更新韌體方法

1）將左／右 1對 AirPods 耳機全都放回充電盒內



2）將 AirPods 與 iPhone 連線



3）用Lightning線將耳機盒駁到火牛上充電



4）之後AirPods就會開始自動下載最新firmware，並開始進行韌體更新，需時大約15分鐘左右。



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