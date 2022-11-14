AV女優三上悠亞近日拍了一支GRWM YouTube 片《三上悠亞GRWM影片》，由素顏（其實有超淡底妝）開始紀錄完整化妝set頭，還包括換上靚衫去東京迪士尼扮「粉紅狐狸」Linabell的變靚過程。同場睇埋7個知名位AV女優淡妝／素顏樣，包你認唔出。



三上悠亞前藝名鬼頭桃菜，原是日本Idol SKE48出身的偶像，不只身材好、顏值也超高，難怪敢拍由韓妹帶起的GRWM （Get Ready With Me／陪我一起準備）短片，內容包括出發前一邊化妝扮靚一邊閒聊，之後與朋友去東京迪士尼海洋玩的過程，傾向生活化而不是化妝教學片。

《三上悠亞GRWM影片》截圖

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全條《三上悠亞GRWM影片》長約20分鐘，想欣賞三上悠亞在AV片以外的樣子，幻想一下她是你女朋友也很爽。素顏的三上悠亞的確與平時拍AV的畫風不一樣，一頭黑長直秀髮卻有幾分《鬼滅》彌豆子的樸素感，就這樣落Fami Mart 購買，應該都會引到人望吧。

《三上悠亞GRWM影片》截圖

粉紅狐狸Linabell是迪士尼Duffy熊仔家族新成員，係女仔見到都會心動。 （三上悠亞 Twitter相片）

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7位AV女優淡妝樣｜你認得出幾多個？

黃子華教落：落咗妝我仲認得你，就叫做化妝；你落咗妝我唔認得你，果啲叫做喬妝！以下6位AV女優的淡妝樣，考考你認得幾多個吧。

圖輯中頭7張相片是素顏樣，轆到落低有答案！

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