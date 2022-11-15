消委會無反相機評測，Sony、Canon、Nikon及富士6款換鏡相機比併｜世界多國開關，不少港人已經開始準備或籌備出國旅行，一台高質素的相機拍攝Vlog、風景總會少不少。就在此時消委會總合了最新國際消費者研究組織報告，實測了6款無反相機，包括6款2022年高中低階（全片幅及APS-C）新款相機。



今次消委會最新無反相機報告，是次測試由國際消費者研究及試驗組織統籌，於歐洲的實驗室進行。當中選擇了6款於本地有售的全片幅及APS-C片幅相機套裝的試驗結果，包括Sony Alpha 7 IV、Nikon Z fc、Canon EOS R10、Fujifilm X-T30 II、Nikon Z30及Sony ZV-E10，所有款式都配備可扭動式調校的觸控屏幕，方便取景或自拍。6款無反相機套裝，包括入門、中階及高階型號（高階型號為全片幅無反相機），售價由$5,990至$21,990。

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全片幅Sony A7 IV評測結果質素超群（蘇煒然攝）

👇👇2022 6款無反相機 評分👇👇

+ 7

Sony Alpha 7 IV + SEL FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS



消委會評價優點

．整體拍照表現佳，照片色彩亮麗，影像細緻清晰度高。

．手動模式下的低光拍照表現出色，曝光均勻，影像清晰鮮明，雜訊輕微。

．拍片表現佳，影片畫質細緻，色彩鮮明，音質亦很清晰。

．機背顯示屏表現優異，亮度及對比度高，畫質細膩

．使用方便程度評分不俗，機身手柄握持感舒適。

消委會評價缺點

．自動模式下的低光拍照表現一般，影像有機會出現動態模糊，色彩亦稍為偏橙。

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Nikon Z fc + NIKKOR Z DX 16-50mm F3.5-6.3 VR



消委會評價優點

．整體拍照表現佳，尤其於室外拍攝，照片色彩亮麗，影像細緻銳利，層次分明。

．低光拍攝表現不俗，照片色彩自然，雜訊輕微。

．於高ISO值下拍照時，所拍的影像依然清晰銳利。

．拍片表現佳，影片畫質細緻，色彩鮮明。

．機背顯示屏表現優異，亮度及對比度高，畫質細膩。

消委會評價缺點

．影片聲音表現稍遜，略有雜聲。

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Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM



消委會評價優點

．自動拍攝表現佳，照片曝光均勻，色彩自然，影像銳利度高及層次分明。

．影片聲音表現不俗，收音清晰，雜聲少。

．使用方便程度評分不俗，機身握把深度足夠，握持感舒適。

．連拍速度高，每秒可連拍照片約15張。

消委會評價缺點

．低光拍照表現稍遜，所拍影像出現動態模糊，色彩偏橙，而人像膚色則較蒼白。

．拍片表現一般，昏暗環境下攝錄的影片稍有曝光不足及雜訊，色彩偏橙。

Fujifilm X-T30 II + FUJINON ASPHERICAL SUPER EBC XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ



消委會評價優點

．自動拍攝整體表現佳，照片曝光均勻，色彩自然，影像銳利及清晰度高。

．機背顯示屏表現優異，亮度及對比度高，畫質細膩。

消委會評價缺點

．低光拍照表現稍遜，照片略有動態模糊及雜訊，人像膚色稍為偏黃。

．影片聲音表現稍遜，略有雜聲。

．拍片表現一般，昏暗環境下攝錄的影片曝光不足，色彩偏橙及略有雜訊。

．屏幕只可垂直調校角度，較為不便。

．速度較慢，開機拍照或拍片的等候時間較長；每秒連拍只有約5張。

Nikon Z30 + NIKKOR Z DX 16-50mm F3.5-6.3 VR



消委會評價優點

．手動拍攝表現佳，即使於低光環境及高ISO值下，所拍的照片仍然色彩自然，清晰細緻。

．拍片表現佳，影片畫質細緻，色彩鮮明。

消委會評價缺點

．影片聲音表現稍遜，略有雜聲。

．自動模式下的低光表現稍遜，照片影像清晰，惟有輕微的動態模糊及雜訊，色彩亦稍為偏黃。

．自動模式下，於室內拍照時，照片雖然曝光均勻，惟色彩還原表現不理想，色彩偏黃，人像膚色則偏橙。

．沒有配備觀景器，只能靠機背屏幕取景。

Sony ZV-E10 + 16-50mm F3.5-5.6 PZ OSS



消委會評價優點

．自動拍攝整體表現佳，照片曝光均勻，色彩自然，影像銳利及清晰度高

．低光拍照表現不俗，照片色彩自然，雜訊輕微。

．影片聲音表現出色，音質清晰，雜聲少。

．機身小巧輕便，方便攜帶外出及隨身進行拍攝。

消委會評價缺點

．在昏暗環境下所拍的影片曝光均勻，色彩自然，影像清晰，惟人像膚色偏黃及略有雜訊，拍片表現稍遜。

．於高ISO值下拍照時，所拍的影像清晰度較低。

．開機拍片反應較慢，等候時間較長。

．沒有配備觀景器，只能靠機背屏幕取景。

．觸控屏幕不支援菜單選取操作。

測試結果顯示，各樣本的整體表現均不俗，大部分皆可拍出高質照片及影片。不過，亦有2款相機在昏暗環境下的攝錄表現遜色。另外結果顯示，價格較高的規格也相對較高，整體測試表現亦普遍較佳。

