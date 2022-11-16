WhatsApp 分身模式｜用多過一部手機同步控制同一 WhatsApp 戶口，是不少用戶敲碗已久的功能，但 Meta 多年已來對此功能都相當抗拒，頂多也只為網頁瀏覽器推出相關的同步功能。

然而在最新一個試用版的 WhatsApp 當中，就正式加入了名為「Companion Mode」（暫譯「夥伴模式」／「分身模式」）的新功能，只需要完成設定，即可以多過一部手機控制同一個 WhatsApp 戶口收發訊息！



WhatsApp「分身」一向是不少用家都想要使用的功能（圖 RADNESS）

試用版 WhatsApp 新增「分身」模式

WhatsApp 此名為「Companion Mode」的新功能，可以讓用戶於主手機以外連結最多 3 部額外手機，設定之後就可以控制與主手機同一個 WhatsApp 戶口，將收發訊息的動作同步，如同大家俗稱的「分身」一樣。

要設定「分身」，設定的過程與從前的瀏覽器版本沒有太大分別，只需要在作為副機的手機上裝上 WhatsApp，並在認證程序頁面點擊「連結裝置」，在主手機方面則掃描 QR Code 連結，操作與從前於瀏覽器上的無異。

雖然各位用家已經急不及待要試用此「分身」功能，但這功能其實暫未實裝到正式版本的 WhatsApp 當中，目前僅限於已經登記成為 WhatsApp 測試計劃成員的 Android 手機用家、在升級至最新的 2.22.24.18 版本方能使用，但如在小規模測試中沒有出甚麼亂子的話，相信此功能亦很快會登陸正式版本的 WhatsApp 當中。

Android 平板都可以用到？

而在手機可以多機共用同一 WhatsApp 的同時，Meta 方面亦準備推出 Android 平板上用得到的 WhatsApp，在往後就不需要另外以瀏覽器登入，都可以同時以平板收發 WhatsApp，不過此功能的實用性對比手機上的 Companion Mode 就相對較細了。