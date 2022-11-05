WhatsApp 社群功能｜作為目前最多人使用的手機通訊軟件，不論是生活還是工作，人們都離不開 WhatsApp；但隨著溝通人數增加，群組訊息亦越來越難管理，經常訊息響個不停，有時還會覆錯群組，引起尷尬情況。



為此 WhatsApp 稍早前就宣布將由即日起推出全新版本的更新，除了主加推出全新的「社群 Communities」功能，更大幅增加既有的群組功能。據悉新版本將會陸續更新到所有 iPhone 以及 Android 手機版本的 WhatsApp，各位打工仔快點學起來！

2022 年 WhatsApp 新版、5 大打工仔必學新功能

【1】社群功能 Communities

是次 WhatsApp 更新的最大重點，就是加入全新的「社群 Communities」功能，其主要作用就是將用戶大堆的群組以組織為基礎進行整合，例如公司、學校、鄰里之間的群組，都可以整合到同一個「社群」之內，參與社群的人員可以看見社群內其他已連結的群組，故可以減低重覆開群的情形。

在更新版本的 WhatsApp 中，最左方的分頁會變成「社群」，按入可以看見已參與的社群，以及以管理員身份創建社群。（圖 Meta）

部份可以用來建立社群的組織範例：

除了社群功能之外，新版本的 WhatsApp 亦加強了既有「群組 Groups」方面的功能：

【2】管理員刪除

以往的群組對話，各人都僅對自己的發言負責，如果需要撤回發言，是需要發言者自己刪除訊息的；其他人最多亦只能夠在自己的手機上刪除訊息，並不能阻止訊息在他人的手機顯示。

但在新版本的 WhatsApp 當中，就加強了管理員對訊息的控制權限，往後如果管理員發現有成員發布有可能影響群組討論的訊息，就可以單方面將訊息從眾人的手機上隱藏。

【3】投票功能

在需要進行決策（例如：今日午餐要去哪間餐廳？）時，總會令整個群組的人你一言、我一語般不停發言，最終難以得出結論。

而在最新版本的 WhatsApp 中，終於加入用戶們期待已久的投票功能，讓大家可以統一地於一個介面整合選擇人數。

【4】分享檔案上限增加

在過往的 WhatsApp 群組中，最多只可以分享 100MB 大小的檔案，用來傳送日常圖片的確十分足夠，但考慮到 WhatsApp 在辦公上持續增長的需求，是次的更新就將檔案分享上限一口氣提升到 2GB，用來傳送更大體積的檔案時就更為方便。

【5】32 人視像通話

視像通話是一個香港人較少用到的 WhatsApp 功能（主要是因為有關的需要都交由 Zoom 去滿足了），今個版本就將參與人數提升至 32 人，讓更多人可以用 WhatsApp 參與同一個會議。