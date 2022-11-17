拖板安全｜Facebook 群組「淘寶開心share」又有網民分享自己在淘寶買拖板的感受和心得，更得意揚揚的表示「真係好喜歡係（喺）淘寶買萬能插頭拖板 已經買左第二個用！」但網民一眼看出，這拖板有3大危險位絕不安全，更嘆息道：「做你鄰居真係好慘！」



第1錯｜這根本不是香港版13A三腳插拖板

樓主表示香港買拖板要百幾港元好貴，覺得淘寶90幾蚊好抵，而且是「香港版三腳插，已經買左第二個用」覺得非常安全，更貼上自己使用中的拖板相片，但網民一眼就看穿當中危險位。首先，所謂香港版，即是英國制式13A 方腳三腳插，但樓主圖中的拖板，卻是可以同時插13A方腳及大陸兩腳插，這類「萬能頭」非常之容易鬆脫及做成火花、短路，別說在香港，連中國都因為安全問題，早已被禁。

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網民表示，兩腳定三腳拖板都可以買到安全的款式，但圖這款兩腳三腳圓腳方腳都插到，是最危險的款式。

見國際版／出國使用字樣要小心

萬能轉插、萬能插拖板，在中國、香港都已禁止使用，各制式的插蘇，均需使用獨立插頭、不可兼用，1組插頭絕不可以同時能插進方頭三腳／兩腳圓頭。很多商戶在商品中加入「國際版」、「出國使用」字樣，其實是在走法律罅，暗示是讓買家買去外國用，回避了商品在中國／香港不可使用的法規。

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第2錯｜隻隻都BS認證、唔通隻隻都真係有BS認證咩！

第2個錯處是不經思考，人家說有認證就信十足。有支持樓主的淘寶愛用者表示「淘寶買都合BS標準，平唔等如差、貴亦唔等如正」BS認證（British Standards）為英國標準學會(British Standards Institution; BSI)發出的認證，但同時可以插進二腳跟三腳頭的拖板，又怎可能取得認證？網民聽後不禁失笑：「你個BS係咪解Bull Shit認證？」

電壓不同｜內地合格拖板也不建議在港使用

中國也有自己一套安全標準，如果淘中國合格的拖板回港使用，又是否安全？並不！內地和香港對於電器﹑插頭的規範不同，香港 13A 插座是使用20-32A MCB斷路器，會使用一條保險絲防止超載，如內地的拖板沒有保險絲時，超過 13A MCB也不會跳制，就有機會出現電線燒著的風險。

最安全方法｜參考機電工程署網頁

不過有一點是同意的，不因為買貴貨、因為是在香港買，就不加思索地認為絕對安全。不過有一個方法可保平安，香港機電工程署其實有網頁，在「電力安全」部份可查閱到那一款品牌、那個型號的拖板真正取得了香港機電工程署發出的安全認證，絕對買得安心。就算是想在淘寶平台網購，這個網頁也有參考價值呢。（連結）

香港機電工程署網頁可以查閱已取得安全認證的電器型號，可作購物參考。

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第3錯｜拖板最忌插滿插頭！

最後還再提提大家，就算買了合格的拖板，也需要學一學拖板安全使用方法！原來有5個頭，也不一定可以全部同時用盡；亦有些電器是不能使用拖板的，如想想知多點，可點擊以下圖輯👇👇，或參看真多……

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拖板起火致鑽石山住宅火災 專家分享5個錯誤用法 最忌插滿插頭

這個留言要貼堂，拖板安全是重中之重，一個合格耐用的拖板可以用上3、5、7年，真的不要因小失大，在香港使用，就購買合香港規格的拖板吧。