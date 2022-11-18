科技每日進步，就連帶一些傳統行業都要跟上時代。近日，Facebook @爆廢公社公開版就有網民感嘆科技的進步，因為在紙紮鋪買衣紙時，發現竟然有成組的 Apple 產品可以購買給先人。網民入手這份與時並進的衣紙時，更爆出笑話大量吸Like。



Apple 全系列衣紙

其實由 iPhone 成為主流手機之一後，就已經能在紙紮鋪看到 iPhone 衣紙，隨後當然連 MacBook﹑iMac﹑Apple Watch等都有衣紙版。而台灣網民今次分別的，更是 Apple 熱門產品全系列，對於有信仰的人來說，即使在死者世界也不怕沒有 iPhone 用。不過網民就表示，這 Apple 全系列衣紙是打算燒給阿公，但父親就質疑阿公到底會不會用這些高科技產品。

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沒想到，紙紮鋪的老闆竟爆出名符其實的「地獄梗」，回應說：「Steve Jobs 會教......」。結果在 Facebook 引來大量 Like，更有網民接梗笑稱：「要帶翻譯，Steve Jobs不會講台語。」

要帶翻譯，Steve Jobs不會講台語

高科技產品衣紙

以往的衣紙大多是大屋﹑金銀紙﹑金元寶等，隨時代發展，現在發到手機﹑電子手錶﹑電視等都不陌生，甚至連紙紮車都改成電動車。另外有網民留言，指要燒 iPhone 的同時，不要忘記燒 5G 無線上網卡。難怪有網民會回應：「他阿公用的比我好」，如果真的有陰間的話，可能真的會看到人手一套 Apple 全系列+ 5G 高速上網。

資料來源：Facebook @爆廢公社公開版

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