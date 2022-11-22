世界盃 2022／卡塔爾世界盃｜世界盃開鑼，4 年一度的盛事不論本身是否球迷都會被氣氛吸引，或多或少會留意賽事。今年是首次由中東國家主辦，因此更吸引一班中國球迷關注。不過，在開幕的第一場賽事中，就爆出大量球迷中伏的笑話，竟然有高達 330 萬人次在 YouTube 上觀看假直播影片，而且更是遊戲畫面。



330 萬人中伏

世界盃期間，其中一個很多人會問的是，在哪個網站／App／電視頻道可以觀看。而開幕戰卡塔爾對厄瓜多爾，竟然在 YouTube 上有「直播」，在截稿前觀察影片的觀看次數，更高達 330 萬次。如果這是真正的世界盃首戰直播當然非常合理，但細心看，這條影片居然是遊戲畫面！

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遊戲畫面太真出事

「直播」的片段由「Renne Sousa」頻道上載，以「直播」卡塔爾對厄瓜多爾作世界盃2022作標題。在「9amuli」Tik Tok 影片中看到 ，「直播」期間吸引了3.6萬人同時觀看，更留言表示支持。不過細心看，原來所謂的「直播」是《eFootball》（前身為PES）的遊戲畫面，而且用網頁比分截圖擋著左上角的遊戲UI。

由於影片只有最高 720P，而且遊戲畫面的真實度很高，所以有高達 330 萬次的觀看次數，有網民留言笑稱，這條片是 2022 年最佳網絡釣魚事件之一。

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資料來源：YouTube @Renne Sousa