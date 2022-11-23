5G 手機｜5G 流動網絡目前已經在香港普及，想要體驗更高速的上網體驗，當然就要配合一部支援 5G 連線的智能手機，然而手機品牌、型號眾多，究竟要入手哪一部才能提供最暢快的 5G 上網體驗？在購買新手機前，大可以參考一下網絡測速權威機構 Ookla 的手機網速報告。



不少人都會用過的測速網站 SpeedTest.net ，就是 Ookla 旗下出品

Ookla 正是目前測速權威網站 Speedtest.net 的開發機構，是次的測試雖然只是為了找出網速最快的 5G 手機，但由於不同國家及不同電訊商的網絡環境都可能有所不同，Ookla 特意將測試分別於全球 10 個國家進行。

而為了進一步消除市場反應以及電訊商的影響，Ookla 方面強調是次被測試的手機，需要是各個國家中至少擁有 0.5% 市佔，最終選出的 5 部手機，都是透過與當地所有的 5G 電訊商連接、並得到最高網速的機種；由於取樣期間為 2022 年第 3 季，故已經將新推出的旗艦如 Apple iPhone 14 系列、Samsung Galaxy Fold／Flip 等摺機等都一併納入測試。

中國 5 大最高網速 5G 手機、華為佔 4 部

中國頭5位最快 5G 網速手機（圖 Ookla）

而透過此規則產生的中國市場 5 大最快 5G 手機，其中多達 4 部為華為的出品，當中包括 Mate 30、Mate 40、Mate 40 Pro 以及 P40 － 雖然在目前的美國禁令之下，華為新機再不能使用 5G Modem，但用上 Kirin 系列 5G 晶片、推出已年多的舊作，於中國境內的 5G 網速表現卻仍然比 Apple、Samsung、Sony 等大廠優勝。

華為在 2022 年起推出的機種如 P50、Mate 50 系列，全部都不能支援 5G 連線，但舊機在中國境內的表現不俗（林勇 攝）

然而值得一提的，是華為今次上榜的機種只是霸佔了榜單中的後四名，至於最快 5G 手機中的首位，則由另一國產廠商 OnePlus 出品的 OnePlus 9 所奪得，其下載速度以僅僅 5Mbps 的差距贏了第二位的華為 P40。

測速成績因地而異、iPhone 仍成全球 5G 手機大贏家

上面的測試結果僅以中國境內的手機型號為對象，在其他國家得出的結果則有著明顯的分別，在其他 9 個國家當中，有 5 個國家的最快 5G 手機皆為 Apple 出品，而即使沒有取得首位，Apple iPhone 在絕大多數國家（除了菲律賓）都能夠擠身首5位，在英國更是實現了 5 位皆 Apple 的制霸。

除了 Apple iPhone 以外，世界各國的最快 5G 手機當中不乏 Samsung 以及小米出品手機的身影，而 Sony Xperia 系列手機，則只有在其老家日本才能得出好成績。

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