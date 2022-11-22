2022年密碼｜於網絡世代，我們每日都會用到不同密碼登入各類平台／Apps，但亦因為需要記住的密碼太多，不少用戶都傾向將密碼簡化、一密碼多用，但結果就令密碼保安功能弱化、更易被黑客破解。



2022 年 10 大常用密碼、大多不足 1 秒即被破解

近年黑客入侵各式帳戶時，破解密碼的方式不再單是倚賴暴力運算，而是引入了機器學習等新技術，故越常見的密碼，其安全系數就越低。以 VPN 服務起家的 NordVPN，近年為了宣傳旗下的密碼管理服務，每年都會調查網絡上最多人使用的密碼，以此提醒強力密碼的重要性。

2022 年最新版的密碼報告就在不久前出爐，於頭 10 位最多人使用的密碼當中，有 8 個只需要不足 1 秒的時間就能被黑客破解；綜觀「名列前茅」的多個常見密碼，有不少都是於這幾年間多次被提及的，其中於前一年仍屬第 5 位的「password」，今年更躍升至第 1 位，足足有超過 490 萬人使用。

👇👇👇按圖放大看 2022 年 10 大常見密碼👇👇👇

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2招打造300年不破安全密碼

要避免帳戶被輕易破解，密碼設定除了要避開眾人常用的模式，在制訂時亦可以使用兩招以增加安全系數，其實仍然是老生常談，當中包括👇👇👇

1. 成份越多越好

單純只有數字的密碼是最容易破解的，但如果可以在密碼中加入大楷、小楷字母以及符號的話，就會大大提升破解難度。



2. 長度越長越好

除了成份多元性，密碼的長度對保安而言亦十分重要，一個只有 4～6 個字元的密碼可以在頃刻間被破解，而 8 個字元密碼則需要 7 分鐘，如果「成份」正確，一個 12 字元密碼可以足足花費 300 年方能被破。



然而除了密碼本身的安全性外，現今網絡另有大量的安全威脅，最常見的是用戶密碼庫被外洩，故用戶除了要有強力密碼外，最好也加上二步認證措施；如果可行的話，亦可盡量避免於不同平台使用同一密碼。