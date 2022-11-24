有網民在連登討論區出po閒聊「有冇人有返工差電習慣？」，被指「咁你都幾自私㗎喎」，不知道各位有何看法？有傳兩電快將申請加電費，你又會不會帶電氣、數碼產品回公司充電？



充手機小兒科｜煲湯掘礦都有

亦有人笑負評者小見多怪，帶手機、iPad、尿袋、手提電腦回公司充是家常便飯，視乎辦公室氣氛鬆緊，甚至有人笑言會在公司用電煲／電磁燼煲湯、回家就有得飲。也有人比較過火，自爆疫情期間曾帶兩部電腦回公司掘礦，相比手機耗電量高很多，真的有點over了。

帶手機、iPad、尿袋、手提電腦回公司充是家常便飯

連登討論區截圖

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罵人自私不被認同｜另外開po公審

指樓主「自私」的網民疑因為不被認同，而且負評極多，最終自己另外開po「公司個00後返工第一件事幫手機叉電」另行公審，指公司有00後喜歡一回公司埋位就開始幫手機叉電，之後就去飲水沖咖啡，又指「公司請你返嚟唔係幫手機叉電」，暗示00後工作散慢，更明言已拍片留低證據想「玩大佢」，不過因為此po很可能只是用來回應「有冇人有返工差電習慣？」，可信性不高。

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網民反擊：用自己機做公司工作又點計？

有網民表示現時工作都要自備私人電腦，自從疫情令WFH工作情況增加後，不少打工仔都需要用手提電腦、手機、平板電腦「流動開工」，在公司充電天公地道。且有人計過充爆一部iPhone電費一毫子都不到，充一粒20000mAh外置電也不過$0.13港元，除非公司本身明文規定，在office充電也難言「自私」。

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注意！在公司這樣充電絕對危險

其實帶手機回公司充電，不只00後才這樣做吧，無需藉故批評年輕人做事不認真、自私，不過有網民指開po樓主是「假膠」引戰，常常開「00後系列」，不必太認真。

反而討論內有人張貼了一部燒毀了的手提電腦，就提醒了大家，在公司充電也要小心安全：本年6月荃灣一家辦公室疑因手提迷你電風扇短路引致火警，原來事主將風扇仔插在電腦的USB插頭上，而且一邊充一邊用，懷疑是風扇內的電池過熱，點著文件引起火災，所以各位就算在公司充電，也不要離開座位任由電器「長叉」至「過充」

《香港01》科技玩物記者早前就訪問過理工大學電機及工程學系教授鄭家偉，教授當時亦有提及「過充」、亦即「滿電後繼續充電」對於鋰電池電器所做成的潛在危險👇👇👇

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