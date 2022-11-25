社交軟件收藏了很多用戶的個人資料，因此對比其他 App，對私隱的安全性要求更高，之前發生 Signal 「移民潮」也因為 WhatsApp 安全問題而衍生。近日，又爆出 WhatsApp 資料外洩的問題，竟有黑客在網上出售 4.87 億個 WhatsApp 用戶資料，據悉當中約 300 萬組資料屬於香港用戶。



黑客出售大批 WhatsApp 用戶資料

根據網絡安全網站 Cybernews 的調查，一位黑客在論壇上發布廣告，表示能夠出售 WhatsApp 2022 年數據庫中，多達 4.87 億名用戶的數據（WhatsApp全球擁超過20億月活躍用戶）。當中包括 84 個國家／地區，主要的數據是用戶的手機號碼。

Cybernews 與黑客接觸後，獲得了約 2000 個英國和美國的用戶號碼，經調查後，證實全部都是真實的 WhatsApp 用戶，因此估計黑客的確有可能持有 4.87 億名用戶的數據。不過黑客並沒有明確說明數據如何得來，只表示「使用他們的策略」得來，並保證持有的所有號碼都是屬於活躍的 WhatsApp 用戶。

300 萬香港用戶受影響

根據Cybernews得到的資料，香港受影響的用戶多達近 300 萬名，另外中國用戶有 67 萬，台灣亦有 73.5 萬人受影響。

截至目前為止，WhatsApp 的開發團隊及其母公司尚未就用戶資料外洩一事發表任何回應，各位可以繼續留意事態發展，並盡量提高警覺以防遭到詐騙。

資料來源：Cybernews

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