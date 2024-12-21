電熱水瓶（電熱水壺／電熱水煲）可長期令食水保溫、隨時提供熱水，半夜有熱水暖喉嚨、早上起床又可以沖咖啡，是長期熱賣人氣家電。市面選擇有平有貴，還有即熱壺、保溫瓶2種選擇，究竟即一種最適合你？即睇選購貼士及使用、慳電心得。



電熱水壺慳電使用心得+選購貼士

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3個購買貼士

貼士1｜你需要那一類電熱水壺？



常常要沖茶或飲熱水的，會建議購買容量大（大既3L左右）需較長時候煲水的「保溫電熱水壺」；只是不時煮個杯麵、沖杯咖啡的，可選擇容量較小開機後高速煲水的「高速電熱水壺」，或是6、7秒就有熱水的「即熱式」，唯耗電量相對更高。

揀即熱或還是長期保溫？

貼士2｜選購低耗電款式



電熱水壺每天真正使用的時間可能不到30分鐘，但卻需要24小時駁電保溫，有統計顯示全年消耗電費甚至比開冷氣更多。市面有些真空隔熱層VE款式，可不插電維持水溫於90度達8小時，減少翻滾次數更慳電。

選購低耗電款式

貼士3｜視使用人數選容量



2L熱水已經夠沖16杯咖啡或6個杯麵，使用量小但買太大容量，保溫花費的電量也會增加。如果只是1人用，容量1.5L以內的高速熱水壺，長遠計或更慳電。

視使用人數選容量

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使用有法更省電｜5個電熱水壺使用心得

使用心得1｜善用「省電功能」



有些電壺可以設定「定時加熱」，比如在你上班期間關機，5、6點差不多回家時才煮沸熱水，減少自動翻熱次數。

善用「省電功能」

使用心得2｜水溫控制



大部份電熱水瓶在100度沸騰後，可以設定在70℃至98℃之間長期保溫，溫度愈高耗電自然愈多。沖奶粉、飲暖水，60至70℃足矣。不過如果喜歡飲咖啡或沖茶包，就可能需要95至98℃。

可以設定在70℃至98℃之間長期保溫，溫度愈高耗電自然愈多。

使用心得3｜定期清潔



熱水壺本身最少3個月清潔1次，瓶底的水垢會令煮水時間變長，保溫亦更耗電。水垢亦會會內部金屬生銹，令熱水帶有金屬異味。有YouTuber教用新鮮檸檬放入壺內煮，以去除臭味；製造商警告檸檬核等雜質有機會阻塞水泵，建議用原裝清潔劑。

定期清潔去途水垢

使用心得4｜長期停用掉電掣



如放長假去旅行，或其他原因長期停用，建議掉電掣／關閉電源，又不用怕燒乾水，省電兼且安全。

関西電力株式会社@Youtube 影片截圖

使用心得5｜配合保溫壺使用健康又環保



其實熱水飲用量大的家庭，還可考慮將煲滾的熱水移進真空壺保溫備用，然後將電壺電源關上，飲完再煲。

配合保溫壺使用健康又環保

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