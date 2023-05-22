家電夏天慳電貼士｜近排冷氣長開，不想下張電費單金額飆升，冷氣本身的節能慳電貼士已經教過不少次，今次再教讀者從其他家電著手節能慳電，錫住你荷包！每年最少省下千元電費。



解決耗電源頭

本文會針對4種最食電電器，愈一教你慳電小貼士。但醜話說在前，如果你家中仍在用十幾廿年前買落的舊電器，最佳慳電方法基本是淘汰家中舊電器，選購有一級能源標籤的慳電電器，雖然忽然要花一筆錢，接下來幾年都可慳最多一半以上用電，絕對是貴買平用，而且買1級能源效益標籤的冷氣機不只可慳電，原來還有這4個好處！

選購有一級能源標籤的慳電電器

消滅家中閒置食電獸

家電有時不是說換就換，沒問題，也有其他方法零消費一步即慳！原來不少長插在插頭上，但已絕少使用的電器，比如PS5、電視、音響喇叭、微波爐，其實都是每秒鐘在白吃你的銀紙的「閒置食電獸」，長期不用的電器不如就別駁通電源

👇👇最耗電閒置家電Top 9👇👇

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最燒錢家電TOP 6｜冷氣機第3非最食電、微波爐也上榜｜附省電貼士

四大高耗電電器省錢法｜1.雪櫃

雪櫃如長期處於高室溫環境，要消耗較大電量保持雪櫃冷凍，如果雪櫃四周保留足夠散熱空間，即有助雪櫃節能。另外，要留意雪櫃內的冷風出口位置，別擺太多東西阻塞冷風輸出！更別學壞小朋友「派大星」手多多，不要常常開雪櫃門看一看，這舉動會令冷氣流失，會花費更多電力。

別學壞小朋友「派大星」手多多，不要常常開雪櫃門看一看。

👇👇雪櫃7大省錢法👇👇

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四大高耗電電器省錢法｜2.電熱水壺

夏天不會常常冷熱水，所以可將熱水壺的溫度設定得較低溫，全家都外出時，可以設定節能Timer，比如校定6小時後收工回家前才重新翻煮熱水，不必長期保溫。另外，如果熱水使用量在夏天大幅減少，不如煲好水之後將熱水轉移至真空壺備用，電熱水壺就拔掉電源，節能環保。

夏天不會常常冷熱水，所以可將熱水壺的溫度設定得較低溫

四大高耗電電器省錢法｜3.電熱水爐

如上文提到，不少家庭為貪圖即開即熱，電熱水爐都是長期開著備用，夏天不如就改改習慣，使用前才開著。此外，夏天沖涼就算不是沖凍水，熱水也不用那麼熱吧，其實可以調低電熱水爐設定溫度，節省很多電費。

調低電熱水爐設定溫度，節省很多電費。

四大高耗電電器省錢法｜4.冷氣

有些人以為將冷氣溫度極端地設定到好高，就能夠慳電，其實不然，香港區最佳、最自然的室溫建議設於26°C至28°C內。留意如果睡房開冷氣，客廳沒有開溫差大，出入房時必定要順手關門隔絕熱氣。可配風扇將冷均勻吹送（同時適用於抽濕機），溫度就不用設得那麼細。如果只是短暫外出（2小時內），不要關冷氣反而比較省電，最後，記得定時清洗冷氣濾網（同時適用於抽濕機），都有助省電。

記得定時清洗冷氣濾網（同時適用於抽濕機），都有助省電。

留意「CSPF數值」選購新冷氣機



「CSPF」（Cooling Seasonal Performance Factor，冷氣季節性能因數）是一個專為冷氣而設的數值，計算冷氣在不同季節用電量，計算冷氣機全年從室內排走總熱量，與同期間內的總耗電量比率，香港消委會冷氣機測試報告中都有考慮這方面的系數，若每年開機製冷共180日，每日12小時，以每度電2蚊去計，所花電費有機會相差755元！

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電器慳電方法｜節能模式開咗有機會更嘥電？4大常見錯誤陷坑勿做