網上騙案／裸聊陷阱／詐騙｜近年經常讀到網上騙案新聞，所涉及的金額更超出想像，例如網上二手買賣﹑交友App陷阱﹑裸聊陷阱等，稍一不慎就有機會被騙徒有機可乘。

有見及此，香港警方早前就和 Apple 制定了「iTunes禮品卡止付機制」，以防網上透過 iTunes 卡作為付款或繳交贖金的詐騙手法，盡量幫受害人攔截損失。



騙徒愛用數位禮品卡交易

根據 CyberDefender 守網者和香港警察的 Facebook 專頁貼文，警方指援交和裸聊陷阱的騙徒，經常會指示受害人使用 iTunes 禮品卡，作為付款或繳交贖金之用。由於銀行過數﹑面交﹑PayMe 等你方法，有機會曝露騙徒的資料，因此他們較偏好使用難以追蹤的數位禮品卡，而需求量高的 iTunes 禮品卡就成為他們的目標。

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（Apple網站截圖）

iTunes禮品卡止付機制

有鑑於此，警方就聯同 Apple 制定「iTunes禮品卡止付機制」，如果不幸中招的話，也可以透過機制，攔截有關的損失，而且攔截和退款方法很簡單，只要透過以下三步即可：

1）立即向警方報案，錄取口供



2）登入Apple網頁（https://getsupport.apple.com/products）



3）「iTunes Store」->「禮品卡與代碼」->「禮品卡詐騙」->「繼續」 選擇「通話」或「線上對話」方式與Apple支援人員聯絡，取得Apple 電郵地址以提交 iTunes 禮品卡退款申請表。



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填寫 Apple 禮品卡退款表時，需要提供涉案 Apple 禮品卡的密碼（PIN Code）﹑編號（Card Serial No. ），因此如真的要把禮品卡傳送給對方時，也應先拍下禮品卡的照片，以便萬一墮入陷阱也能提供相關資料。

資料來源：Facebook@香港警察 Hong Kong Police﹑守網者