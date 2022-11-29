世界盃2022仍在進行分組賽，但連登討論區一個名為「最喜愛AV女優殘酷二選一」投票（即是選兩位女性藝人、網紅出來，讓網民2揀1投選最喜愛的人物），16位入圍性感女星已經打完「8強賽」、8位女星脫穎而出！



入圍準則未公開｜成熟豐滿女優為主

今次「最喜愛AV女優殘酷二選一」選舉由連登討論區用戶海狐狸發起，反應相當熱烈。8組共16個AV女優，一共有近36,000票。樓主並沒有特別提及幾組「殘酷二選一」的選人準則，但就有很多非常成熟的資深女優，蘿莉風的松本一香雖然近年人氣高，但並未入選，可隱約看出樓主口味。當中效力片廠「S1」達9年的AV女優夢乃愛華（夢乃あいか）特別多人談論，人氣壓倒三上悠亞，不過最終計總票數，仍然不敵某位SNS風頭躉！

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第1組比試｜夢乃 (3508票) vs 楓可憐（2118票）



第2組比試｜安齋拉拉（3084票）vs 波多野結衣（1778票）



全8組16位女星二選一｜總票數冠亞季軍結果公開！（點圖放大睇）

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世界盃2022｜日本隊在分組賽爆大冷打敗德國隊，星期日將對戰哥斯特黎加！2018年俄羅斯世界盃，AV女優波多野結衣曾發表女優版日本隊最強陣容，今次我們有樣學樣，選出令和版AV女優必勝11人陣容：全隊好波（👉更多內容…）

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殘酷二選一｜主題不宜過火位

不過這類「二選一」就曾經玩出火，2020年曾經有人將香港女性KOL、電競女選手拿來玩，單純人氣二選一也不算過份，但其主題竟然是「最想同佢過夜2揀1」，加上事主是一支電競女子隊的經理人，終因為侮辱女性而被公審。所以玩還玩，都要知分寸。

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