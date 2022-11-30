Steam Deck 港版12月推出｜不少機迷等了良久的港版Steam Deck，今日（11月30日）終於正式公布出貨日期，而且在「這日子」之前完成訂購，更可以免運費！究竟何時才正式出貨呢？



由 Valve 開發的 PC 遊戲專用手提機 Steam Deck，自去年推出後被受追捧，在初推出時更是供不應求、不少玩家不惜炒價都要入手，而更有香港玩家為了搶先試玩，遠從美國訂購水貨。之前，宣布了將會推出港版Steam Deck預購，可是等了一整年仍未有出貨時間表。終於，今日官方終於公布港版正式推出時間，之前預購的準買家，準備好正式完成購買呢？

👉Steam Deck開箱上手實測｜握持手感極佳爽打平台Game 64GB最抵玩

由2022年12月17日起，香港、台灣、日本、韓國地區嘅 #SteamDeck 開始出貨！於12月17日前完成購買嘅訂單將會期間限定免運費！ Steam Deck香港官方Twitter

官方正式公布2022年12月17日起，港版Steam Deck便會開始出貨。之前預約了的買家會陸續收到正式購買email（之前已落了$60預訂的準買家），只要在12月17日前完成購買訂單，便可以完全免運費。

Steam Deck 的最強賣點，是在一個可以流動的機身內搭載可運行 PC 大作的硬件，而且提供到不俗的手感與續航力（圖 Steam Deck）

👉Steam Deck玩到變成Switch 散熱底座Cooling Dock Pro提升效能

Steam Deck 正式開放網購

Valve 在較早前宣布，由即日起將與日本網購平台 Komodo 合作，為日本、南韓、台灣、香港的玩家帶來 Steam Deck 的預購服務。

Steam Deck 官方網站連結

Steam Deck 售價＄3288 起、3 大理由買最平價版本

今次在香港開放預訂的 Steam Deck 與美國市場一樣有三個不同配置版本選擇，三個版本的處理能力一樣，最大分別在於儲存容量，最平價版本為 64GB 版本、售價＄3,288，另外則為採用 256GB 及 512 GB SSD 的版本，分別售價為＄4,388 以及＄5,488。

既然有選擇，自然有玩家有選擇困難，究竟是買平價版，還是容量更大、存取速度更高的貴價版本？在歸納以下幾個原因之後，記者自己就十分推薦買＄3288 的入門版本。

首先，Steam Deck 是支援 MicroSD 插卡擴充容量的，而 MicroSD 卡目前的價格亦十分親民，即使是一張 512GB 容量，只要＄300～400 就有交易。如果你看中的是 SSD 的存取速度，Steam Deck 本身亦支援拆機更換 SSD 硬碟，雖然對動手能力有一定的要求，但價錢上會比＄1100的差價更為划算。而且不少外國玩家實測下，發現SD Card的讀取速度與內置SSD差不多，所以單用SD Card都夠玩。

至於最高級版本所附帶的「防昡光玻璃」，其實只需要一張保護貼就可以解決，故亦不是甚麼必須要付錢買單的獨特功能。