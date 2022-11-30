旅行尿袋｜可能因為疫情關係，香港人實在太長時間沒有出國旅行，近來有不少人在準備旅行要帶的物品時都會感到陌生，尤其是在預備俗稱「尿袋」的手機用外置充電池／流動電池時，航空公司的相關規定都令人十分疑惑。



係睇 Wh 定 mAh？航空公司電池規定考起網民

不少香港人對「尿袋」的了解仍然是「多少 mAh」的地步

日前在連登討論區就有網民開帖，詢問現在的航空公司對於外置充電池的容量規定；從網民的討論中可以知道，不少香港人對於流動電池容量的理解，仍然是以 mAh（毫安培小時）作為主要單位，然而在同一時間，多間航空公司對於外置電池的容量規則卻是以 Wh（瓦小時）為量度單位，即使看到規定的原文，亦未必知道自己手上的「尿袋」是否符合規定。

其實，mAh 與 Wh 兩個單位所代表的意義並不一樣，mAh 是電池的「容量」單位，而 Wh 則是電池內的「能量」單位，但兩者的數值可用以下公式計算互換：

能量(Wh) = 容量(mAh) × 電壓(V) / 1000



由於公式中有「電壓」這一參數，故單看 mAh 去決定一枚電池是否可以上機是不可靠的。

以一般航空公司的規定為例，他們大多將可攜帶上機的流動電池局限於 160Wh 以下，以公式計算，若然流動電池以 3.7V 電壓運作，即容量最大可以達到 42000mAh 以上，但如果電池電壓為 10V，則電池容量又會降至 16000mAh，故航空公司以 Wh 為電池上機的統一標準，亦相當合理。

電池可否上機？主要看這裡

其實要斷定一枚流動電池可否帶上飛機，不需要記住複雜的公式，事關目前市面上絕大部份的電池都會標明電池內的能量水平，只要在相關位置查看就可以看見。

目前大部份流動電池都會標明電池內的能量水平（蔡浩騰 攝）

順帶一提，如果閣下所帶的電池機身上沒有明確的標籤，航空公司是有權拒絕你將之帶入機倉之內的，而由因為所有流動電池皆不可以寄艙，屆時就只能即時棄置電池。

10 大熱門航空公司電池規定

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我們趁此機會亦檢視了各間香港人常用航空公司的流動電池相關規定，按圖放大可以瀏覽，然而其實絕大多數的航空公司相關規定都十分類似，主要有 2 點：

－不可攜帶 160Wh 以上或鋰容量超過 2g 的大型鋰電池

－如備用電池容量在 100Wh 以上、160Wh 以下，每個人最多可於手提行李中攜帶 2 件