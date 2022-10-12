2022日本旅遊上機禁忌，5大科技產品手提寄艙限制 尿袋不得超此容量｜香港政府早前放寬入境限制措施、廢除酒店強制隔離，再加上日本、泰國等港人旅遊熱點都陸續「開關」，不少人都已經在準備久違 3 年的外遊計劃。不過在準備行李時，記得留意自己的隨身科技產品是否符合上機規定，以免因為行李被扣檢而耽誤了行程。



5 大科技產品上機手提／寄艙上機指引

因為疫情封關的關係，港人都有相當長的時間沒有「飛」，難免忘記了一些航班行李的管制事項，尤其隨身的科技產品就更多人可能忽略，《香港01》科技玩物記者就在以下集中了 5 樣最常用的電子科技產品的手提／寄艙上機指引，供大家可以快速溫習一下👇👇👇

+ 1

【1】電池

未裝在相機／筆電中的備用電池，或是鋰金屬電池，皆不能寄艙，需要手提上機，而鋰金屬電池的鋰含量不可超過2g。

【2】行動電源

用於手機或其他智能裝置用的行動電源（即港人俗稱「尿袋」），同樣可能寄艙，需要隨身上機，然而容量方面必須要在 160Wh 或以下，換算作常用的容量單位，即約 20000mAh；然而留意，如果行動電源機身上無明確標示規格或數值，通常都會被禁止攜帶。

【3】手機／筆電／平板電腦

智能手機／平板／筆電等不能移除電池的科技產品，只要是關閉電源後，皆能夠放置於行李箱中一併寄艙，不過寄艙有可能易受撞擊，較建議帶上飛機。

【4】充電式可發熱裝置

充電式可發熱裝置如「暖手蛋」或「發熱外套」等，便攜式電子裝置中的電池和發熱部件必須分隔，並移除電池、發熱部件或其他部件，就可以手提／寄艙方式上機。

【5】自拍棒／相機腳架

管徑 1cm 以下且可收縮後高度 60cm 以下，即可以手提行李登機；

管徑 1cm 以上且可伸縮且其收合後高度超過 60cm 以上者，便必須寄艙。