世界盃2022｜日本隊2：1擊敗西班牙首名出線，日本Twitter圈子的熱搜字，竟然是「勝利の女神」以及日本偶像女團日向坂46成員「影山優佳」！



估中日本隊陣容+波膽｜橋本環奈點名讚爆

原來影山在參與日本隊電視直播時，繼「貼中」日本戰勝德國後，再一次估中日本2：1西班牙波膽！難怪被網上日本隊球迷封為勝利之女神！連「千年一偶」橋本環奈也出tweet點名力讚，難怪獲封勝利之女神。

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文武雙全女學霸｜曾踢足球校隊

影山優佳2016年加入「欅坂46」成為姐妹團「平假欅46」成員。影山優佳文武雙全，小學時是足球校隊成員（小學無分男女都可參賽），本身也個位女學霸，早期在平假欅行才女路線，後來因考大學暫停偶像活動，最終未能入讀目標東大，回歸後索性轉走「足球偶像」路線。

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興趣是分析戰術｜內田篤人超寵她

她復出後被安排成為電視足球節目《FOOT×BRAIN》的客席主持，別的少女idol看足球可能是睇靚仔前鋒、負責扮幼稚問「咩係越位？」，等職業球員追求婚成為太太團；影山喜歡的卻是2號位中堅阿叔球員，看球賽時會拿著white board分析戰術。節目常有日本球星、球會老闆做嘉賓，聽到影山的球評感想後都拍爛手掌。

後來被日本隊名宿內田篤人相中，召入他主理的足球YouTube Channel力捧，靠這個強力背景支持，影山在今屆世界盃2022成為各電視節目爭相邀請出鏡的紅人，更是日本隊決賽週賽事的直播主持之一。

影山被被日本隊名宿內田篤人相中，召入他主理的足球YouTube Channel力捧

日本負於哥斯達黎加，原因竟與影山有關？

首場日本隊對德國，雖然影山未估中2：1波膽，不過就貼日本隊出；第3場再貼中日本隊2：1打敗西班牙的賽果，且事前估中了先發11人中10個球員名單。更有網民笑言，日本隊敗於哥斯達黎加，原因不是森保一排錯陣，而是影山沒有參加日本隊第2場對哥斯達黎加一場的直播！（笑）

IG今年先開｜感謝中東球迷支持特別出英文po

日本偶像和J-Pop文化全球風行，連中東也有fans？早前更有人拍到，有位科威特球迷特地帶同影山優佳的「應援毛巾」入場睇卡塔爾世界盃賽事！知道自己有國際級fans的影山，最近更特別在新開一年不夠的IG戶口(@kageyamayuka_official)上，寫了一段英文的post感謝網民。

最近更特別在新開一年不夠的IG戶口上，寫了一段英文的post感謝網民。

有位科威特球迷特地帶同影山優佳的「應援毛巾」入場睇卡塔爾世界盃賽事！

最近更特別在新開一年不夠的IG戶口上，寫了一段英文的post感謝網民。

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