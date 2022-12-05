前國家主席﹑中共前總書記江澤民在 11 月 30 日於上海逝世，終年 96 歲。而追悼大會將會在 12 月 6 日，於北京人民大會堂舉行。在追悼大會當日，作為追悼的一環將需要停止一切的娛樂活動，包括手機和電腦遊戲，因此多隻遊戲都發出公告，會在 12 月 6 日停服。



江澤民逝世後，不少中國網站﹑政府網站﹑社交平台的界面，都改成黑白色，以示悼念。而原先將在上星期發布的小米 13 系列﹑iQ00 11系列﹑華為 nova 10 SE 等發布會，都因此而宣傳延期舉行。當追悼大會日子定在 12 月 6 日後，很多娛樂活動在當天都停止進行，包括手機和電腦遊戲伺服器。

前國家主席﹑中共前總書記 江澤民逝世，享年96歲（1926－2022）

多隻遊戲伺服器暫停開放一天

隨追悼大會的公告發表後，多間遊戲廠商都緊隨其後，發出停服公告，包括《荒野行動》﹑《王者榮耀》﹑《英雄聯盟》﹑《英雄聯盟手機版》﹑《永劫無間》等。其中，《英雄聯盟》﹑《英雄聯盟手機版》更具體交代停服時間由 12 月 6 日 0 時起，至 12 月 7 日 0 時，將停服一天，而今晚（12月5日）晚上 11 時就開始禁止遊戲匹配。

另外，雖然港府日前也呼籲機構或組織，延期或取消追悼大會當日的娛樂和慶祝活動，不過上述有關的停服安排，目前只影響中國伺服器，國際和台港澳區的未受影響。