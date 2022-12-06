M2 MacBook Air 性價比高，還有多色機身選擇，吸引很多人出機。連登討論區有位網友出po「岩岩比XXX sales呃左」，表示在某大型電器連銷店購入M2 MacBook Air 「星光色」版，回家卻發現是「銀色」，他懷疑店員為了做成生意刻意將「銀色」扮 「星光色」欺騙他購買。



網民：樓主色盲定係打手PR？

網民表示自己「趕住買MacBook 上堂用」所以在某大型電器店買M2 Macbook Air，他向兩度跟店員confirm是星光色，但回家後發現「根本就係銀色機」，疑是被店員欺騙了！但由於Mac機不在十日退換條款的機種內，所以才出po：「提醒下大家無咩都唔好去個度買MacBook」。

左邊是銀色的M1 MBA、右邊是M2 MBA星光金，只要拼在一起就能夠輕鬆分到那部是銀那部是金。

連登討論區截圖

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咁驚中伏、點解唔去Apple Store買？

連登網民半信半疑，M2 Macbook Air 星光色非罕有品，Apple Store大把貨，為何不到官方店購買？樓主解釋竟然是「嫌遠」！

網民迫樓主po圖、真相漸明

樓主一直都純文字討論，一口硬定主機「一定係銀色」、跟機火牛線亦是白色，認為貨品可能被打開過，或者是「色違限定版」入錯盒；幾經追問都只肯貼配件、包裝、單相片，的確都註明是STL(STARLIGHT）星光色。網民就開始懷疑：「你影張相黎睇下先啦！可能你色盲呢」「樓主仍然唔影機同單、懷疑係pr 打手」「30個回覆都未見機，膠post確定」之後樓主一直「唧牙膏」，張貼了充電線、跟機蘋果logo貼紙，等了又等最後才肯拍下涉事的M2 Macbook Air真身，並解釋：「肉眼睇擺到明係銀色、影出黎色水會變金左少少」。

從相片可見，機身不是銀色，當中帶有淡淡的奶油黃，所以應該是星光色。連登討論區截圖

唔po由自可，一鋪網民就發現，這部機絕對是「星光色」，只因當中的淺金實在太淡色，加上屋內燈光色溫偏冷，才會令樓主覺得主機是「銀色」，有人開始恥笑「樓豬快啲去驗下眼先、銀色影出黎唔會有金」、「等睇你返去xxx（電器連鎖店）比人當面笑多獲」、「你拎出街掉部機上天空，睇下會唔會好似星星咁」、「你不如直接拎落apple對比下啦、順便搵間眼科掛號」。

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假膠留言建議樓主去Apple Store投訴「R禮物」

有網民建議樓主去IFC蘋果店要求換機，向店長強烈投訴買了錯版機，就有機會得到額外補償「上次部iPad Pro錯版佢送咗隻Apple watch俾我」但同時也有人說留名LM等睇樓主在IFC出醜，令人覺得是「假膠」回覆。

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樓主縮沙：「我都希望係自己眼殘」

有星光金iPad mini及apple watch的網友認為樓主的主機一定是「星光色」版本，並建議不要落xxx（電器連鎖店）投訴以免成為今期笑話。其實也難怪樓主搞錯，因為星光色不同過去的土豪金，它看起來像是銀底上加上一片淡淡的奶油白色，且在不同光源下有時像看起來像銀色，有時看起來像淡金色，最後樓主漸漸發現很可能真的是自己眼殘、需要驗眼，此po已完。

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不知道樓主最後有沒有去Apple Store查清楚自己部MBA是星光色還是銀色？希望他一切順利。

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