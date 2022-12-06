近日鄭州富士康工廠由於防疫政府，爆發了一輪示威事件，因而影響到 Apple 產品的生產。根據《華爾街日報》報道，Apple 在事件爆發後將加快把生產線遷出中國，並分散到亞洲其他地方組裝，如印度和越南。



根據《華爾街日報》的報導，網絡上流傳富士康鄭州工廠爆發衝突，部分員工不滿嚴格的防疫政策，以及新員工拿到的薪金和合約不符，因此走在街上示威，甚至和當地防疫人員和警察發生肢體衝突。事件發生後，影響到 Apple 在富士康的生產進度，更一度傳出 iPhone 14 系統供應短缺。

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網絡上傳出當地工人和防疫人員發生衝突（微博圖片）

富士康鄭州廠員工人數高達 30 萬，包辦一半以上的 iPhone 生產，據《華爾街日報》消息，Apple 將考慮加速把生產工序遷移到其他亞洲國家，如印度和越南，以減低對單一供應商的依賴。

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知名 Apple 分析師郭明錤就認為，Apple 的長期目標是把 40~45% 的 iPhone 生產量，移到印度進行。不過人數和技術兩方面，都令 Apple 難以找到可即時取代中國作為主要生產地的地方，而印度的聯邦制也令外資進入有較多的困難。

資料來源：華爾街日報