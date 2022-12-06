遊日購物實用 App｜經過幾年的封關之後，港人終於可以再到日本旅行，購物欲積壓多時，身邊不少朋友表示一落地就會啟動「血拼模式」，大掃特掃各式藥妝、玩具、零食。



但在用錢的同時又想善用一分一毫？其實不需要再逐間店鋪進行格價，只要利用智能手機 App，即可以在數秒內得知手上貨品在不同地方的售價，抵買與否一目瞭然。

超實用日本在地格價 App、一掃 Barcode 即知價格

在日本，當地人可以用到「価格.com」網站進行不同產品的格價

在日本，想要格價可以有多於一個途徑，除了親身逐間店鋪查找，當地人亦可以用到「価格.com」網站進行同一網站在不同店鋪的售價（與香港某格價網站功能類似）；然而作為不諳日文的香港人，要用日文輸入自己想要搜尋的貨品難度甚高，在 Shopping 時更加沒有時間、心神去網站上逐件核對。

是以有日本開發者就製作了一個非常實用的 App《価格比較》，是一個簡潔的日本用格價 App，其目的 価格.com 一樣，是為用戶列出同一貨品的不同地方售價，然而《価格比較》最強大之處在於它除了可以使用關鍵字進行搜尋以外，亦支援了掃描貨品 Barcode 作直接搜尋的功能👇👇👇

《価格比較》日本在地實測

《価格比較》的功能就足夠簡單易用，但實際使用又是否真的有用？《香港01》科技玩物記者不久前就已經飛抵日本，安裝 App 後即時掃描不同的貨品進行格價，發現效果比想像中更佳，掃描藥物、食品以至模型玩具時都能夠搜尋到對應的貨品以及其在不同平台售賣的價格。

值得一提的，是在《価格比較》中顯示的價格，很多時候都未必是市場上最低的價格，但其價值就在於它可以顯示出該貨品於複數平台的價錢，讓用家付出最小時間成本，就得以了解眼前的售價比市場均價高／低出多少，從而加快購物的決定時間。

《価格比較》Google Play Store 下載連結

《価格比較》Apple App Store 下載連結

功能強大、只有一個限制？

《価格比較》簡約、實用，不過最大限制就是在使用時需要連網並下載大量的圖片以及數據，故對手機網速的需求較大，如果外遊時選擇了網速不穩或只能低速上網的平價外遊 SIM 卡，依然會徒添格價時的空等時間。

SmarTone 提供的漫遊數據計劃收費詳情

今次記者在日本工幹時，就選用了由 SmarTone 提供的漫遊數據計劃，即使是較貴價的方案，都只不過是平均＄34 左右一日，但就可以在日本當地享用到超高速 5G 網絡，而且每日有多達 1GB FUP 數據用量、其後也只不過是限速 512kbps，令整體上網體驗都暢通無阻。

在京都站對出，測出超過 700Mbps 的下載速度，要應付《価格比較》的價格資料絕對是綽綽有餘（測速僅用於撰寫此文章用途，一般用家最好不要，事關測速會瞬間用盡數據 FUP。）

而關於日本 5G 漫遊數據的使用體驗，稍後會有更詳細的測試文章，近期有意遊日的讀者可以密切留意。