Google 熱搜／2022年度搜尋榜｜2022年快將結束，Google 也在今天（12月7日）公布了香港 2022 年度搜尋榜。透過 Google 搜尋的關鍵字，基本上就能得知今年香港人最關心的事，以及熱烈討論的話題。雖然並不樂見，但今年熱搜關鍵字仍有三位與疫情有關。



2022 年全球仍在疫情的陰霾下，因為香港人最關心的話題，亦和疫情有關。在頭 10 大熱搜關鍵字中，有三個關鍵字都是疫情相關內容，包括疫苗預約﹑強制檢測﹑快速測試，而前兩者更位於搜尋榜的1﹑2位。

👉Google熱搜遊戲攻略Top10｜Pokemon朱紫阿爾宙斯上榜手遊人氣回落

👇👇Google 香港 2022 年度熱搜關鍵字👇👇

+ 6

第10位：李家超

第9位：快速測試

第8位：美麗戰場

第7位：MIRROR 演唱會

第6位：URBTIX



第5位：安倍晉三

第4位：烏克蘭

第3位：iPhone 14

第2位：強制檢測

第1位：疫苗預約



從 Google 香港 2022 年度搜尋榜可見，過去一年香港人都比較關心本地和國際的時事，而最多人討論的科技相關內容，就是 Apple 每年重點的新 iPhone，iPhone 14 系列成為唯一上榜的產品關鍵字。

👉2022遊日必備！手機掃Barcode即格價、藥妝／零食／玩具全都用到

另外，隨防疫限制放寬，很多大型的演唱會﹑表演活動都在今年重新舉行，因此購票平台「URBTIX」也成為香港人今年熱搜的關鍵字。