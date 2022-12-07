渣打銀行信用卡疑似被大規模盜用簽帳｜今日（12月7日）網上傳出有大量渣打銀行亞洲萬里通信用卡卡主疑被人盜用簽帳，過去數天多次進行交易，每次款項由9.5美元至18美元不等。之後大量苦主同時致電渣打card center熱線查詢，或因線路繁忙無法即時聯絡。但原來使用手機app即可自救，馬上教你點做。



苦主聯絡HK01：等成兩個鐘hotline無人聽

大量卡主發現自己的渣打銀行亞洲萬里通信用卡被多次盜用，其中一位與《香港01》港聞版取得聯絡的苦主譚小姐，她的信用卡在12月5日下午三點幾首次被盜用，且沒即時收到sms通信；12月6日下午6時信用卡疑再度被盜用簽帳，終收到短訊發現有可疑交易，然而前後已被盜簽了4次，每次約17至18元美金。



渣打信用卡疑被盜用｜客服熱線打唔通？教你4步極速自救保平安

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事主表示多次致電渣打銀行客服熱線無人接聽：「等成兩個鐘hotline（熱線）都係無人聽。」以下為事主提供的信用卡、手機SMS截圖：



渣打信用卡客戶疑被盜用簽帳 苦主多次致電熱線不果或報警求

4個Step 極速自救保平安

然而遠水不能救近火，無法打上card center 暫定信用卡，總會令人非常不安。但其實如果你有使用渣打銀行的「SC Mobile」app，就可以不經card center自行暫定信用卡：

Step 1｜開app後點擊「信用卡／其他信用卡服務」



Step 2｜點擊「封鎖/解鎖信用卡」



Step 3｜暫停信用卡



可按需要暫停名下個別信用卡，如已經被盜用，建議全部都block。

Step 4：最後建議將盜用交易的資料以message傳給銀行，方法是：



在SC Mobile內點擊：Online Banking／View Mailbox：之後在Mailbox內點擊右上角「Compose New Message」並將疑似盜用個案資料交給渣打：主題為「信用卡被未經授權盜用」：內容包括：1）信用卡類型、2）盜用交易之日字及時間、3）該簽帳之店鋪、4）被盜用之金額

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