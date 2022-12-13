小麻翻唱Dear Jane《只知道感覺失了蹤》｜港大女生YouTuber小麻的日常生活Vlog片一直真人不露相，單靠內容及配音開台兩年人氣不俗。卻因為連續現真身、搞收費會員、客串試當中影片，追蹤人數一夜爆升至3萬，引來連登仔追擊她露出貪錢真面目。



密切留意小麻移英動向：咁肥戴返口罩先

後來小麻去了英國留學，連登仔仍然密切留意她的近況，比如一日食七餐漲了個圈，又不忘笑她黑眼圈勁、每晚食洋腸，實在是又愛又恨的忠實表現。

連登仔密切留意小麻居英近況，比如一日食七餐漲了個圈

又不忘笑她黑眼圈勁、每晚食洋腸

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1日10個po｜3個上熱門

數日前小麻為慶祝生日，上架了一條在冰島拍攝的翻唱片，Cover Dear Jane的《只知道感覺失了蹤》為《只知道濕凍失了蹤》，「小麻」兩字馬上就瘋狂出現在連登！24小時內有3個po上了連登熱門榜，全網最少有10個Po與她有關。

小麻出新片後，連登24小時內最少有10個Po與她有關

連登網民點睇

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連登仔對小麻又愛又恨

更有人發現，新片原來由知名連登仔「狗宮格」（有傳是梁柏堅）負責改詞，可見連登不是一面倒全部人「反麻」又或者要unsub抵制。而小麻也開始懂得利用連登討論區用戶喜歡邊睇邊鬧，對她的愛和恨都可以化為流量。

鬧還鬧、睇還睇

不少人都懷疑小麻背後有軍師、幫她在連登洗版。但鬧還鬧，口裡說不身體卻很誠實，最近只要是小麻相關po，都能上熱門，又難怪有人留言笑部份用戶是雙標仔，又要罵小麻不夠漂亮，卻又常常說要「除褲」。

連登仔由撐小麻變反麻事件整理

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(原文)