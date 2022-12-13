Netflix First Love 初戀｜滿島光．八木莉可子．小泉今日子．夏帆．山田葵．バージュ美波 6位女演員IG全點閱｜Netflix以宇多田光1999年出道歌曲《First Love》為靈感，開拍同名愛情劇；事前未被看好，播出後卻成為劇迷口中繼《Love Generation》後最動人的愛情日劇，即睇劇中6位主要女性演員的IG。



First Love 劇照

満島ひかり｜野口也英（成年版）



＠0o.mitsuhima.o0｜18.3萬位粉絲

滿島光扮演成年版野口也英，這位單親媽咪一笑一哭的表情都入木三分，不過火卻令人印像難忘。滿島光如今是眾所周知的好戲之人，原來她本來是沖繩歌姬安室奈美惠的小師妹，還曾唱過《One Piece》主題曲，後來參演《Ultraman Max》才發現自己是天生的演員，之後就由圓子溫提拔成為正式的女優。所以你從滿島光的IG中不會看到甚麼性感成熟水著相片，拍的都是用了很多菲林相機濾鏡的型格相片，順帶一提，常在她IG出現，黑黑實實像混血兒的男性，實為其胞弟滿島真之介。

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八木莉可子｜野口也英（青年版）



＠yagirikaco_official｜19.8萬位粉絲

女主角野口也英（年輕版）的演員八木莉可子，刻意不加修整的粗眉毛，略為輪廓分明的鼻子和臉蛋，加上被指與余文樂「撞樣」，單講顏值未必會令人馬上認同是一等一美少女，靠的都是氣氛和演技，這就是初戀的「醍醐味」了。回說IG本身，可以看到打扮比較時尚成熟的莉可子，表現也很精靈，是標準的日本美少女。

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八木莉可子最近還去了宇多田光《FIRST LOVE》黑膠唱片展覽。（＠yagirikaco_official 截圖）

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小泉今日子｜也英媽媽



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小泉今日子是80年代的偶像歌手，當年由AKB48秋元康為她打造一系列「反偶像」風味的爽朗異色作，成功打出名堂。且因為比傳統idol更有時代感，成為80年首個賣出百萬張唱片的女歌手。小泉今日子人到中年，以獨立堅強女性形像接拍多部劇集（比如NHK《小海女》），逝來事業第二春，在《First Love》內演野英的母親，也是同一路線走向。

她本人的IG由公司經營比較悶，反而由fans開設的IG戶口，有新動向也有年輕時代相片回顧，現在回看都仍然有型有cool，值得follow。（小泉今日子粉絲IG）

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小泉今日子粉絲IG 圖片

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夏帆｜晴道女友



＠kaho_otototoi_official｜1.4萬人追蹤

夏帆出道時是硬照Model，早期還是黑長直標準美少女，演日劇也只是不太起眼的妹妹、同學角色，後來轉走爽朗短髮路線才開始走紅，在《First Love》中是晴道（佐藤健 演）的未婚妻，最終卻因為晴道未忘舊愛而分手，演技出眾。而無獨有偶，她在另一人氣日劇《 Silent》中也是一位被男主角放棄的女生……夏帆本身並沒有個人IG，只有寫真集宣傳用戶口。

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向坂綴舞蹈員女友／山田葵



＠aoiyamada06245.3萬位粉絲

山田葵（Aoi Yamada）不是正統演員出身，今年22歲的她既是舞者，也是模特兒以及表現者。多次與外國品牌如Stella McCartney、Fred Perry合作，更曾在2020年於東京奧運閉幕典禮上獨舞！近年最多人留意就是她客串過米津玄師《Flamingo》的MV，實在想不到為何《First Love》那麼有品味，會想到找她演也英兒子向坂綴最喜歡的舞蹈巽小詩。回看IG本身，型格的模特兒照為主，當中更有一輯跟滿島光合拍，型到爆。

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＠aoiyamada0624 截圖

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バージュ美波｜晴道妹妹（成年版）



＠minamimanim｜1.5萬人追蹤

劇中晴道的妹妹，是位失聰人士，戲份不算非常之多。而童年版的演員長澤樹更因為年輕，仍未有個人IG，所以並無收錄於本文內。