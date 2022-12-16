淘寶中伏｜Taobao購物應有盡有，花點時間就發掘到平貨，然而亦有貨品參差不齊、取巧欺詐的黑心商店。最近有網民興奮地分享以4,388元人民幣（約4,900港元）購入的「超薄100寸全面屏網絡智能語音電視」，卻有網民發現這部電視絕對不足100吋！大量抽水回覆令事主傷心刪帖……



包裝盒註明「100」不代表100吋

事件為facebook「開心淘寶share」群組的帖文，本來事主很開心想展示自己買得便宜的新電視，相片中看到一位男性正在開箱，電視機包裝盒的左下角更有搶眼的黑底白字貼紙註明「100」字樣，但有網民一眼看穿，並在回覆中張貼自己家中的100吋電視作比較，事主那部怎看也不足100吋。

電視機包裝盒的左下角更有搶眼的黑底白字貼紙註明「100」字樣

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事主直認：自己蠢自己負責任！

網民事隔一天後來再出帖，表示：「經過群組中的達人提點，我今次不小心買100寸的電視就以為係100寸🤭🤭，唉呀！自己蠢自己負責任！」原來魔鬼在細節，雖然產品描述有提及是「超薄100吋全面屏網絡智能語音電視」，不過商品名稱又叫做「新款4K超高清80寸」，雖然擺明有問題，但事主就決定算數照收貨，原來賣家本身有提供尺寸規格表，當中的100寸款式，有寫明長度170cm、高度100cm，換算後屏幕對角實質只有75吋。這明顯跟一般電器商表示電視吋數的計法有出入。

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網民抽水回覆：沒有縮水、那單位是大陸寸

相信是因為原帖中實在太多恥笑回覆，事主選擇刪po，接受被騙自己也有責任，且對電視的質素感到滿意，所以再出帖提醒網民買機前要小心。不過這類中伏分享始終是很惹火，網民留言仍然很有「可看性」：「點解中國人做生意就係咁唔老實？」「沒有縮水、那單位是大陸寸」「誤會哂，商家指個盒先係100吋」

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不過事主EQ也高，並表示對電視質量滿意，價格也比香港平，對挑釁恥笑留言亦開心回覆：「講真質素我滿意，隣居知我蠢咗都來看看，他們都說不差，值得買！」還有網民笑言：「連運費安裝費，六千幾蚊HKD買部不知名山寨電視」事主笑言：「睇你笑得咁開心就值啦！」6千蚊買個笑話令大家開心，真心佩服！

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淘寶中伏老是常出現｜小米4K電視不是4K

在淘寶購物，看清細節是常識。年初就曾有人買了一部小米4K電視，到貨後發現質素差，名牌也是東歪四斜。後來事主向小米客服投訴卻不受理，因為問題商品並非小米出品的4K電視，而是一個叫「小米4K」的品牌，笑死！



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