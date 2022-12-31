2023除夕倒數 五月天線上跨年演唱會 諾亞方舟十週年特別版網上直播！｜五月天Mayday《五月天 諾亞方舟十週年特別版》線上跨年倒數演唱會FLY TO 2023的直播詳情正式公開！每年五月天都會陪伴著五迷們渡新年，今年亦不例外，官方正式公布將會在12月31日晚，網上直播演唱會，與香港、甚至全球的五迷一起倒數跨年2023年。



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今年《五月天 諾亞方舟十週年特別版》跨年版演唱會，早在12月23日正式啟航，每日台灣的五迷們都high爆進場與五月天一起渡節。當然他們亦沒有忘記其他國家、未能入場的五迷們，公布將於12月31日晚11時網上直播《五月天 諾亞方舟十週年特別版》跨年演唱會，與五迷們一起線上倒數，邁進2023年。

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《五月天 好好好想見到你》線上跨年倒數演唱會FLY TO 2022直播連結 Link

官方指，他們與中華電信MOD及Hami Video作線上直播，不過對於香港五迷而言，這兩個方法都難以收看。官方亦會在「相信音樂YouTube」頻道作直播，五迷們記得準時12月31日晚上11時，前往以下連結看直播。

👉 相信音樂的 YouTube 頻道

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重溫去年五月天除夕倒數演唱會

↓ 以往五月之約不受疫情影響繼續舉行 ↓

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