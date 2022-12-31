除夕倒數2023｜12月31日晚上網睇「維港跨年倒數匯演」網上直播，還有五月天跨年演唱會YouTube 直播，以及在網上欣賞世界各地的倒數活動！本文推介8個網上直播，在除夕夜陪你迎接2023年元旦。



CountDown Live 01｜五月天線上跨年演唱會網上直播

直播時間：12月31日晚上11時



五月天Mayday《五月天 諾亞方舟十週年特別版》線上跨年倒數演唱會FLY TO 2023的直播詳情正式公開！每年五月天都會陪伴著五迷們渡新年，今年亦不例外，官方正式公布將會在12月31日晚，網上直播演唱會，與香港、甚至全球的五迷一起倒數跨年2023年。👉 相信音樂的 YouTube 頻道

五月天線上跨年演唱會網上直播

2023除夕倒數直播｜6大節目推介



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更詳細介紹 👉2023除夕倒數｜五月天線上跨年演唱會 諾亞方舟網上直播｜ 附連結

CountDown Live 02｜維港跨年倒數匯演

直播時間：2022年12月31日／晚上11:45至午夜12:10



香港旅遊發展局除夕晚上舉辦香港跨年倒數，當晚11時59分30秒，巨型倒數時鐘會重現於香港會議展覽中心的玻璃幕牆，市民可於維港沿岸觀賞，至元旦零時零分，歷時10分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火匯演隨即上演，港島沿岸建築樓頂將綻放煙火，配以激光及射燈，而會展外牆亦同步顯示「2023」字樣及祝福語，為新一年揭開序幕。全程可在Discover Hong Kong — YouTube頻道實時收看直播。👉直播平台：Discover Hong Kong — YouTube頻道

維港跨年倒數匯演

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跨年倒數｜維港上演10分鐘加強版幻彩詠香江 港島沿岸建築放煙火

CountDown Live 03｜日本第73回NHK紅白歌合戰直播

直播時間（香港時間）：2022年12月31日／18：30 ~ 22：45



日本國營電視台NHK一年一度年末唱歌電視節目（留意日本時間比香港快1小時、所以直播只去到香港時間12.31 10時45分、不算真正跨年😂），由男性歌手白組、女性歌手紅組輪流獻唱，今年風頭躉是《One Piece File RED》為女主角美音UTA代唱的人氣歌手Ado！將有專屬的表演時間，而Aimer就會唱《鬼滅之刃遊郭編》片頭曲《殘響散歌》，Produce 101 男團JO1首度參演。香港觀眾可以合法以VPN，經👉官方app NHK+實時收看。同時網上亦不難找到其他轉播連結。

第73回NHK紅白歌合戰直播

點擊看全表演嘉賓名單



海賊王 One Piece 大海賊時代香港展率先入場｜16個名場面打卡位

CountDown Live 04｜韓國MBC 歌謠大祭典

直播時間：2022年12月31日晚上19:40



2022年末K-Pop大event「MBC 歌謠大祭典」將在 12 月 31 日晚上舉行，今年主題為「With Love」，公布了不少演出嘉賓名單！比如IVE 員瑛、Leeseo，由(G)I-DLE 雨琦、OH MY GIRL Arin、Weki Meki 磪有情、崔叡娜以及Chuu 部份成員組成的限定組合「99s」。男團就有THE BOYZ、ATEEZ、TEMPEST以及Super Junior的厲旭，當晚MBC K-Pop YouTube 頻道以及官網也可收看。

韓國MBC 歌謠大祭典

IVE 成員員瑛、Leeseo將參加韓國MBC 歌謠大祭典

CountDown Live 05｜台北101跨年煙火秀

直播時間：2022年12月31日晚上1900起



全球知名的台北101的「跨年煙火秀」，今年由三金（金馬、金曲、金鐘）節目團隊合作操刀，聽說製作費高達5000萬元新台幣，並使起了全新T-Pad燈網技術，打造長達300秒、共1萬6000發的煙火+光束燈、雷射聲光演出。「臺北最High新年城-2022跨年晚會直播」詳情可在官方網頁查看，亦將可在👉臺北市政府YouTube收看

【公視LIVE直播】2023 全台北中南跨年煙火秀

CountDown Live 06｜紐約時代廣場倒數直播

直播時間（香港時間）：2023年1月1日早上6時55分



美國紐約Time Qquare的除夕Ball Drop 倒數，是世界上最矚目的countdown活動之一1，每年吸引上百萬市民及遊客前去參與，今年繼續會在網上直播倒數，只需到👉NYC時代廣場的官方網頁即可看到。

紐約時代廣場倒數直播

同場睇：用VPN都要注意網絡保安

部分網上直播需要可能有區域限制，要使用VPN才能觀看，不想錯過跨年精彩的倒數節目，想知點用VPN睇外國直播？揀邊個最安全最好用？即睇：消委會20款VPN評測 免費服務竟好用過收費 附5款高分VPN推介