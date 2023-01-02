AV女優 Top 100 2022.12月｜2022年就快完結了，疫情與日本政府定立的「AV新法」令業界「無啖好食」，早前因為三線女星愛澤無工開要到香港賣身，令香港人再次留意起AV女星，即睇2022年最後一個排名榜，你認識幾多個？



2022年12月AV女優｜第100位至21位排名(點圖放大睇)

AV女優行業本來就是後浪推前浪，加上日本政府定立的「AV新法」令業界「無啖好食」，半紅不黑的墜落到要到外國賣身，而一線紅星不少都索性轉型，好像三上悠亞、桃乃木等本身就是賣偶像級顏值的女星，早就已經轉行拍YouTube變身藝能人。現在就來看看FANZA（DMM.JP）串流成人影片平台公布的2022年12月最後一個Top 100人氣排名榜。

👉聖誕節 AV女優 Coser IG 靚相｜三上悠亞、桃乃木、Enako、伊織萌

+ 4

👉韓妹MomoRina直播砌高達｜連組8小時跳舞解悶、攰到失神呆樣超萌

No.20 上羽絢

87年出世，本為人妻的J Cup新人，22年5月出道，下海拍片前是位專業保母。

No.20 上羽絢

No.19 明里紬

零死角偶像級臉蛋、肌膚雪白，身材一般勝在演技出色，姐系、人妻、學生女上司什麼人設都演。

No.19 明里紬

No.18 乙愛麗絲

本身是一位Coser，9年前遇上另一位女優前輩被帶入行，後來曾引退去當保險經紀，生意難撈又重新以辣妹風格再出道。

乙愛麗絲

No.17 九野ひなの

9月才出道的新人，樣子甜美可愛，然而很快就被踢爆曾在FC2拍無碼片，好在片商看中她的潛質，已花大錢將舊片全部下架，重新做人。

九野ひなの

No.16 倉本すみれ

走可愛路線的美少女，21年10月加入AV界，以前是位Cafe女店員。

No.16 倉本すみれ

👉三上悠亞素顏拍GRWM片化妝前後都咁靚｜7位AV女優淡妝樣包認唔出

No.15 新井リマ

喜愛韓系文化，有學韓民的關西女星。網民覺得她跟韓系日本女團NiziU的成員撞樣。

No.15 新井リマ

No.14 白桃はな

山形縣出身，本來清純鄉下妹上京追夢的設定做包裝，但又快被發現拍過無碼片，無過無損型像，2021年12月曾當上FANZA女優排名第1位。

No.14 白桃はな

No.13 仲村みう

仲村美羽（31歲）曾是知名寫真偶像，更曾主演《富江》真人版，2012年轉行當風俗行業，曾接受訪問報稱月入180萬日圓。

No.13 仲村みう

No.12 弥生みづき

彌生美月自稱出道下海的原因是為了忘記單戀的男性。她外表還算精緻，但拍的片種卻相當雜食，連化特技妝扮女妖怪也肯，性格奇特。

No.12 弥生みづき

No.11 小野六花

近5年AV界顏值度極高的一位，當偶像也沒有違和感，選拍的片種也比較斯文，2020年曾眾簿集資出CD。

No.11 小野六花

2022年12月AV女優best 100 排名｜第20位至第1位

+ 16

👉AV女優20大IG逐個睇｜愛澤香港被捕只屬三線｜三上悠亞已跌出10大

No.10 末廣純

片商以山神的奇蹟來包裝，極具透明感和仙氣。又因覺得她樣子與廣末涼子相似，才會改這藝名。

No.10 末廣純

No.9 紗倉真菜

曾是AV界一線女星，更寫得一手好文字，原創小說《最低。》更曾改篇成電影。29歲的她，小休2個月後，12月又登上人氣榜。

No.9 紗倉真菜

No.8 森沢かな

出道時是東京熱系列女優，路線相當搶口。2020年成功眾籌發行首本個人寫真集，並於2021年4月舉行寫真展。

No.8 森沢かな

No.7 小花のん

小花暖今年21歲，身材苗條卻有F Cup上圍，曾經的夢想是當配音員，更在聲優專門學校讀至二年級。

No.7 小花のん

No.6 松本一香

因為身型太瘦，只適合扮演小女生角色，此想不到的在2020年異軍突起，打敗大量魔鬼身材的前輩女星。

No.6 松本一香

👉松本一香 三上悠亞 明日花綺羅｜AV女優萬聖節唔係扮受傷的AV女優

No.5 神宮寺ナオ

神宮寺奈緒在AV業界內出名性格和善，2020年曾被傳跟佐佐木希的丈夫有染，但本人明確否認。

No.5 神宮寺ナオ

No.4 楪カレン

來自沖繩的楪可憐，21年出道的她曾被封為「暗黑版川口春奈」，3月時突然宣布聲明，仍被選了12月第4位人氣女星。

No.4 楪カレン

No.3 石川澪

年僅20歲的石川澪，外表清純可愛，拍片目的竟然是極老套的「趁青春留倩影」，她的媽媽已經知道女兒拍AV，不知可以瞞著爸爸多久了。

No.3 石川澪

No.2 小湊四葉

小湊よつ葉曾以「井上理香子」之名當女團idol，22年3月忽然公布轉戰AV界。SOD相當看重，更為她開設了唱片部門出碟。

No.2 小湊四葉

No.1 河北彩花

18年出道的她，曾經忽然消失了整整3年，2022年重新出道後，因神秘的背景成為網上熱話，很會玩SNS呢！

No.1 河北彩花

👉AV女優桃乃木香奈拍片鯨吞大叉燒嘴巴爆炸｜三上悠亞化妝片展素顏