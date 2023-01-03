Pan Piano 這位性感動漫Cosplay鋼琴手YouTuber，早在去年開始已經在彈鋼琴以外嘗試跳舞、純變裝片等新路線。可能因為二創作品都是日本動畫，連記者都忘了她是台灣女生，最近她的舞蹈片新作「炸裂陳子豪」，原來是台灣職業棒球聯賽中的GAG，相當性感迷人。



扮台職棒啦啦隊女神「峮峮」

台灣鋼琴YouTuber「Pan Piano」的YouTube頻道已將近打破350萬人訂閱數，出片那麼密的確很需要新題材，最新影片「炸裂陳子豪 峮峮 チュンチュン [ピアノ & 踊り]」竟然模仿了「台職棒」中信兄弟隊啦啦隊女神「峮峮」跳應援舞「炸裂陳子豪」。

Pan Piano 扮台職棒啦啦隊女神「峮峮」

Pan Piano真的脫了｜Patreon收費會員專用新片不再彈琴只跳舞滾床

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影片左右雙畫面同步，左邊是Pan Piano 坐在鋼琴前彈奏棒球手陳子豪的應援曲，右邊則穿上白T恤及百摺裙，露出小腰熱跳「炸裂陳子豪」舞蹈，新鮮度十足，即時爆上70萬收視。

炸裂陳子豪 峮峮 チュンチュン [ピアノ & 踊り]影片截圖

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炸裂陳子豪是甚麼？

棒球比賽是攻擊方輪流扮出球手上場擊球，球迷會為每位球員創作一首簡單易上口的應援歌曲，陳子豪正是中信兄弟隊的人氣球星，而「炸裂」即是NBA「On Fire」，勁到爆炸、打到銀河爆裂的意思，當球迷高唱《炸裂陳子豪》時，中信兄弟隊啦啦隊女神「峮峮」就會穿上她那件細一碼、鈕扣也好像就快「炸裂」的緊身棒球衫熱跳「炸裂陳子豪」舞。

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峮峮IG 90萬追蹤者｜2度上少年JUMP封面

峮峮原名吳函峮😍 峮峮IG＠qun_04，2016年起加入台灣職業棒球隊中信兄弟成為啦啦隊員，且是當時熱播綜藝節目《大學生了沒》的固定嘉賓。因為在SNS上人氣極高，吸引到同樣熱愛棒球的日本網民留意，當年更曾穿著類似中信兄弟亮黃色啦啦隊服，登上《週刊YOUNG JUMP》雜誌封面，威盡一時。

人氣台灣啦啦女神｜No.3：琳妲

來自「Rakuten Girls」的琳妲，擁有甜美外型和姣好身材，除了為啦啦隊員之外，還是YouTube頻道「反骨男孩」的成員之一，2018年與反骨男孩團長「酷炫」合唱的歌曲「痘痘那邊」至今更是創下1540萬的觀看次數，甚至一度成為當時熱門歌曲，人氣一路飆漲。

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人氣台灣啦啦女神｜No.2：峮峮

現為中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員的峮峮，2017年時，在場邊隨著陳子豪應援曲起舞的影片在網路上廣為人知，活潑可愛的「少女感」加上自然的「呆萌感」，讓峮峮不論在台灣或是日本都擁有大批粉絲。

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人氣台灣啦啦女神｜No.1：林襄

2021年加入Rakuten Girls的林襄，因為火辣的身材一加入就引起不少網友關注，甚至在日本也擁有超高人氣，與高雄議員黃捷外型相似，被不少人稱為「兇版黃捷」，在今年（2022）年推出的個人寫真集《與你襄遇》實體版更是一推出就秒殺，還同時佔據多家書店排名第一，人氣水漲船高，甚至成為四個網路節目主持人。

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