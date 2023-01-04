酒店偷拍｜各國開放外遊，連中國大陸都即將會開放予港人入境，預計未來幾個月都會有不少人準備旅遊／回鄉，但選擇酒店時，除了要留意價錢預算之外，入住後亦有不少安全事項需要留意，尤其可能遇到防不勝防的針孔鏡頭偷拍。



情侶入住酒店驚見針孔鏡頭、已上傳逾 10TB 影片

入住酒店時要留意是否被偷拍（網上圖片）

據內地新聞報導，一對情侶入住了位於中國河南的洛陽宇博精品酒店，在入住一段時間後，主修電腦專業的男生發現房內對著床的電視底部有一個小孔，懷疑是針孔攝錄鏡頭，遂即時報警處理。

在執法部門到場後，果然在電視機下方果然拆出針孔鏡頭，而經過路由器的資料比對，此攝像頭還已經對外傳輸了超過 10TB 的影像內容，至於上傳的目的地則仍然未明。

雖然酒店方面最後已經作出賠償以及檢查了所有房間，但情侶中的女生一方只是大學生，而男生亦剛出來社會工作，年紀尚輕，對於私密影片可能外流感到非常無助。

入住酒店必 Check、防偷拍必學 4 招

在技術進步的前提下，現在的攝錄鏡頭已經可以做到非常細小，而且可以藏在日常見的不同電器當中，可謂防不勝防，尤其在房價相對低廉的賓館、又或是經 Airbnb 出租的民宿，由於缺乏有效的監管，往往會成為針孔鏡頭的偷拍黑點。

故如果出門在外，在入住後有必要檢查一下自己身處的房間有否此類偷拍裝置👇👇👇