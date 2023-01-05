小米年貨節2023｜今年的農曆新年特別快到，各廠的新年優惠亦陸續推出，每年在這個時候都會為Fans提供優惠的小米亦不例外，由 1 月 10 日起至 18 日期間就舉行「小米年貨節」，除了買滿＄1000 減＄50 的優惠以外，線上線下都有精選產品減價，另亦有每日秒殺及各式消費獎賞。



線上線下「特選手機優惠購」

首先講講小米手機優惠，小米今年在年貨節前就準備了手機現金劵供米粉們使用，於 1 月 6 日早上 10:00 至 1 月 9 日晚上 11:59 期間，每個 Mi ID 在 mi.com 每天限領取港幣 $50/100/200手機現金劵各一張，每款現金劵每天限量 2,000 張。

2021 年尾上市的 Xiaomi 11T 是今次小米年貨節減價最多的手機之一（蔡浩騰 攝）

而取得的現金劵，則可於 1 月 10 日早上 00:00 至1 月 18 日晚上 11:59 期間購買以下指定手機時使用，在原本的折扣之外再減一筆，包括👇👇👇

－ Xiaomi 11T 即減港幣$700，使用手機現金劵額外減多港幣$100，以港幣 $2,899 購買。

－ Redmi Note 11S 5G 即減港幣$200，使用手機現金劵減多港幣$100，以港幣$1,699購買。

－ Redmi Note 11S 即減港幣$300，以手機現金劵額外減多港幣$100，以港幣$1,599購買。

－ POCO F4 即減港幣$500，使用手機現金劵額外減多港幣$100，以港幣$2,699購買。

－ POCO X4 GT 即減港幣$400，使用手機現金劵減多港幣$100，以港幣$2,499購買。

－ POCO M5 即減港幣$100，使用手機現金劵額外減多港幣$50，以港幣$1,149購買。

－ POCO C40即減港幣$100，使用手機現金劵額外減多港幣$50，以港幣$749購買。

20+件小米智能手機／家電秒殺最低7折起

在手機以外，小米旗下的米家智能家電／家品一向有不少捧場客，在小米年貨節期間，小米亦精選了不同的產品作減價，另外又有「每日秒殺」優惠，最高可以減至七折左右，產品種類涵蓋手機、平板、家電等等，有興趣的朋友最好記低時間，到時即上官網搶購👇👇👇