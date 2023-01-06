iPhone 14 Pro 災情、動態島烙印｜發售近一季的 Apple iPhone 14 系列中，最高階的 iPhone 14 Pro 擁有系列中首見的「Dynamic Island 動態島」且支援隨時顯示圖片、時間的 Always-On 功能，不少新機用家就是為此而購買 Pro 系列機種，然而今代 iPhone 的幾個新功能搭配使用，卻令一個硬件問題 － 屏幕烙印提早浮現。



複數用家遇 iPhone 14 Pro 動態島烙印

最近網上有多過一名用戶上載圖片，顯示他們手上的 iPhone 14 Pro／14 Pro Max 出現了屏幕烙印的問題，他們的手機不約而同地在動態島的兩側出現了呈橫線狀的光斑，疑似是經常變換長度、形狀時產生的屏幕烙印。

而其中有一用家決定將出現烙印的 iPhone 14 Pro 帶到 Apple Store，Apple 方面的職員指出他們都未曾遇到過同樣問題，然而因為該用戶已經購買了 Apple Care+，故會為他免費更換屏幕。

數月前已有人預言「烙印」將會出現？

由於 OLED 屏幕材質關係，如果經常在同一位置顯示同一圖案，很容易會出現烙印的問題，這在多年前的 Samsung 系列手機上已為用戶所垢病；而當 Apple iPhone 14 Pro 宣布加入動態島以及 Always-On 的功能時，網上就有不少聲音預言烙印問題將會在新系列 iPhone 上出現。👇👇👇

然而，雖然 OLED 材質屏幕會出現烙印算是硬件設計問題，但有鑑於 iPhone 14 系列才發售不過 4 個月時間，在網上曝光的個案中更有用家只是使用了不足 1 個月，其屏幕出現烙印就顯得有點不太尋常，背後原因除了 iPhone 14 系列本身的設計問題，或許也與屏幕的代工方以及生產批次有關。

有用戶使用不足 1 個月就已見烙印出現（圖 Twitter）

目前 Apple 官方尚未有為此發表任何聲明，如果最後承認是設計失誤，iPhone 14 Pro 系列的用家大機會將得到免費換屏幕的機會，各位可以繼續留意事態發展。