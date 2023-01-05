Apple 產品不要買｜眨眼踏入 2023 年，可能會有人想趁新一年購買新科技產品為未來的挑戰準備，果粉們當然就是想買 Apple 的出品，不過並不是最新、最貴的產品就代表好，網上有 YouTuber 就拍片勸大家遠離 3 樣 Apple 出品，當中更有 Apple 陣容中被視為旗艦之作的產品榜上有名。



3 樣 Apple 產品千萬先別買

在 YouTube 與 Bilibili 上相當活躍的影片創作者「蘋果爹」向來會製作不同科技產品、尤其是 Apple 品牌出品的開箱以及使用建議等內容，絕大多數上市的 Apple 產品他都有上手試過，故其建議有一定的參考作用。而於日前上載的一條短片中，蘋果爹就點名 3 樣 Apple 出品，勸導用戶即使有錢都不要在近期入手這幾樣產品。

【1】所有採用 Intel 處理器的 Mac 系列機種

首先，遠離所有目前仍然在使用 Intel 處理器的 Mac 系列機種，原因相當簡單，事關 Apple 早在 2020 時已經發表了自家的處理晶片 Apple Silicon，並明言會在未來逐步將所有 Mac 產品線的出品逐步從 Intel 處理器過渡至 Apple Silicon。

目前價格數一數二貴的 Mac Pro，就是少數仍然在使用 Intel 處理器的 Apple Mac 機種之一（圖 Apple）

除了處理效能上的考量，Apple 的過渡措施亦正踏實地進行當中，目前已經推出到 M2 系列，有傳今年還會見到 M3 系列的處理晶片上場，意味著採用 Intel 處理器的 Mac 機種將在未來數年內變成支援欠奉的「孤兒產品」。

【2】iPad 第 10 代

iPad 第 10 代是目前 Apple iPad 平板中最新銳的機種，然而在設計、功能更新的背後，iPad 10 卻在不同方面都有著不能忽視的小毛病。

iPad 第 10 代雖然外觀設計上跟上大隊，但內裡要挑剔的毛病也不少（圖 Apple）

其中之一就在於今代正式轉用的 USB-C 插槽，沒錯的確是最新的線材介面，但仔細看其規格，就會發現它的傳輸只支援到 USB 2.0，在速度上大大不及最新的 USB 3.0 甚至是 USB 3.2。

iPad 10 雖然支援了 Apple Pencil 的手寫輸入，但僅支援 Apple Pencil 的第 1 代，充電變得異常麻煩（圖 The Guardian）

另一方面，iPad 10 雖然支援了 Apple Pencil 的手寫輸入，但僅支援 Apple Pencil 的第 1 代，而未有支援加入無線磁級充電的 2 代，而由於改換了 USB-C 插槽的原因，在為 Apple Pencil 充電時，就只能透過一條 USB-C to Lightning 的轉接頭方可輸入電力，麻煩之至。

【3】AirPods Max

最後一樣諸到蘋果爹點名勿買的產品就是 Apple AirPods Max，這在 AirPods 系列被視為頂點的出品，雖然能夠提供不俗的音響輸出，然而售價卻是同類型產品中數一數二的昂貴。

Apple AirPods Max 雖然能夠提供不俗的音響輸出，然而售價卻是同類型產品中數一數二的昂貴。（林勇攝）

而且目前初代版本的 AirPods Max 並未有支援 Apple 自家的無損音樂格式，亦不能像其他頭戴式耳機一樣邊聽歌邊充電；另外更有消息指出 Apple 將會在 2023 年為 AirPods Max 推出全新一代，現在入手舊世代出品明顯不智。