流動電池／尿袋安全｜現今智能手機電量再大，不少人仍然會購入一個俗稱「尿袋」的流動電池以備不時之需；不過流動電池的選擇多如牛毛，有意購買的用戶除了單看價格，亦有不少安全使用事項，稍一不慎可能引致火警、得不償失。



連登仔＄30買平價尿袋、未用已發脹

日前有網民在連登討論區開帖申訴，指他在深水埗相當著名的電子特賣城以＄30購入一個標示電量為 6000mAh 的流動電池，豈料還未正式開始使用已疑似故障，充電足足 7 小時仍然未見電池充滿，隨後更驚覺電池發脹，恐防有爆炸危險，故最後將其棄置。

根據開帖者上載的照片，的確見到電池有輕微發脹，據說還可以放到平面上「自轉」（圖 連登）

而據他另外從深水埗電子特賣城的 Facebook 截圖，他所購買的電池在機身上寫明「額定電量」只有 3600mAh，如果在包裝上寫上 6000mAh 電量的話，有可能構成虛標。

事主所購買的電池在機身上寫明「額定電量」只有 3600mAh（圖 Facebook）

討論區對於事主絲毫未有表示同情，紛紛恥笑他因貪便宜才得此下場，認為這個價位想買到容量充足又沒有安全問題的電池實在困難，並稱「沒有爆炸已經賺了」、「＄30 當交智商稅」云云。

然而事主顯然沒有從中汲取教訓，轉頭又在同一帖文中上載照片，指他又以低價購入「Super V」品牌的流動電池，結果輸出功率不足，將手機從 50％ 充至 78%，已經耗用了電池內的 60％ 電力。

轉頭又在同一帖文中上載照片，指他又以低價購入「Super V」品牌的流動電池（圖 連登）

消委會 7 大尿袋安全使用貼士

一個不合規格的「尿袋」，輕則輸出未能達到用戶期望、物非所值，重則出現各種安全問題，萬一發生爆炸更會危及用戶及身邊人的性命及財產，故在選購前、操作時都要特別注意，早前消委會亦有相關的安全指引，值得各位參考一下👇👇👇