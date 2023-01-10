iPhone 15新機試產正式啟動　中國與印度生產量差距將大幅縮小

近日，據海外爆料人爆料稱，富士康內部已經開始試產iPhone 15原型機。



據知情人士透露，富士康已收到蘋果的指示開始為iPhone 15新機試產開啟工作，並開始為該設備進行新產品介紹（NPI）也就是新品試產階段的準備工作，NPI的目的是向富士康明確，該設備的具體設計思路和技術規格以及生產需求。

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該爆料人稱2023年的新iPhone（iPhone 15）的NPI與往年有些不同，主要是因為iPhone 15在中國和印度的量產效率的差距縮小。

此前也有傳聞稱蘋果正在調整iPhone產品線的產能比例，從而保障iPhone 15系列的供應，避免出現今年iPhone 14 Pro系列短時間內「一機難求」的局面出現。

前幾年，兩地的量產時間大約相差半年甚至達到了9個月之久。2022年中國代工廠和東南亞代工廠之間的生產效率差距被縮短到兩個月，2023年將縮短到幾周，這樣就可以有足夠的產能保障iPhone 15系列的供給充足。

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