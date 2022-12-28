iPhone 15 或將推出5款機型　這系列有望重新回歸　預估定價曝光

得（買）不到的總是最美好？Apple 接連 2 年推出 5.4 吋 iPhone mini 系列，期望帶起一波「迷你旗艦」的愛好者，但經過市場銷售測試，似乎很難獲得大部分消費者的喜愛，致使在今年的蘋果秋季發表會中，iPhone 14 mini 正式被取消，但現在卻有外媒指出，Apple 有望在明年打出機海戰術，除了保留今年的 2 尺吋、4 款機型，mini 系列或將重新回歸。



機海戰術？iPhone 15 或將推「５款機型」

今年 Apple 捨棄了 5.4 吋的 iPhone 14 mini，改由大螢幕的 6.7 吋 iPhone 14 Plus 取代，然而銷售成績不如預期，傳出 Apple 已經開始減少 iPhone 14 Plus 的產量，這讓喜愛小尺吋 iPhone 13 mini 的 3C 觀察家 Martin Filipov 提出，「既然 iPhone 14 Plus（也）失敗了，為什麼我們不能也有 iPhone mini？」

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Martin Filipov 認為，iPhone 15 系列應該要有第五部 iPhone 的空間，另外 5 款新機的預測定價也曝光：

iPhone 15 mini－5.4 吋，699美元

iPhone 15－6.1 吋，799美元

iPhone 15 Plus－6.7 吋，899美元

iPhone 15 Pro－6.1 吋，999美元

iPhone 15 Ultra－6.7 吋，1199美元



不過比起 mini 系列，我更期待 Apple 能加快腳步推出摺疊系列 iPhone 哩>> 摺疊 iPhone 要來了？明年 Apple iPhone 15 傳有摺疊機型：最新渲染圖流出雙螢幕、雙鏡頭、動態島…

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