Honor X9a上市實試｜$3000有找買旗艦外型、超強化玻璃毋懼爆芒？

Honor X9a 香港上市｜雖說市場上的旗艦規格每年都向上突破，但絕大多數用戶購買手機時還是以耐用、性價比高等因素作最後決定。

內地手機品牌 Honor 今日在香港推出的新作 X9a，就是在外形、耐用度上多作著墨，乍看還以為是高價旗艦機種，但其實只是定價＄2699 的親民中階。



Honor X9a 上手：旗艦級外在

Honor X9a 將推出黑、青、銀三種機身顏色選擇（蔡浩騰 攝）

Honor X 系列機種一向位處中階，過去的出品在外形上都會作出一定的「妥協」，令人一眼就能認出其為較平價的機種，然而今次在香港上市的 Honor X9a 就採用了截然不同的策略。

Honor X9a 的外在設計、用料都與旗艦機規格相似，例如採用金屬邊框、高清曲面玻璃屏幕等等，如果不知道內裡的處理規格，單單拿上手可能會將它誤當成一部旗艦級的手機。

雖然內置了 5100mAh 電池，Honor X9a 的機身依然相當纖薄，加上雙曲邊的手感就令此手感更上一層樓，且其重量只為 175g，流動性不俗（蔡浩騰 攝）

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Honor X9a 的黑色版本機背採用鏡面玻璃物料，與上年推出的旗艦 Magic 4 Pro 同樣，而且都採用圓環形的相機布局，將兩者放在一起有幾分相像，不過 X9a 就更為纖薄（蔡浩騰 攝）

屏幕高階、防禦力點滿

Honor X9a 的屏幕算是全機最大賣點，其尺寸為 6.67”，是一塊擁有 1080x2400 的高解像度的雙曲邊 AMOLED 屏幕，支援了多數現在高階機種上的 120Hz 更新率 及 300Hz 觸控採樣率，另外又獲得了德國萊茵 TÜV Rheinland 的低藍光認證 ，以及加入 1920Hz PWM 調光技術，對於護眼有很大幫助。

雖然標榜堅固耐用，但 X9a 出廠已備保護貼（蔡浩騰 攝）

除了高清、護眼之外，Honor X9a 屏幕的「硬度」才是真正的獨家賣點。據 Honor 官方所講，Honor X9a 的屏幕玻璃經過特別強化，厚度達到 0.65mm 厚，對比一般只有 0.5mm 的手機更為堅固耐用，官方甚至稱其可以與 Corning Gorilla Glass 與 華為最新研發的昆侖玻璃比肩。

除了擁有 1m 的防摔能力以外，我們亦曾以 X9a 拿去粉碎核桃，其硬度的確不差👇👇👇

中階處理力合乎期望

Honor X9a 的外形在同價位機中可謂無懈可撃，但內部功能又如何？Honor X9a 內置的處理晶片為 Qualcomm Snapdragon 695，是一枚不折不扣的中階處理器，從跑分中可見其運算效能大約與 3～4 年前的旗艦相若👇👇👇

憑此效能，Honor X9a 可以應付一切的日常操作，偶爾打打《Candy Crush》等輕量遊戲還是可以應付自如，不過如果要以高規格遊玩《PUBG》、《Apex Legends》、《原神》等等，S695 的處理能力就恐怕不足了。

在中階處理器之外，Honor X9a 又加入了「RAM Turbo」技術，可以將儲存空間中的 5GB 當成 RAM 使用，即總計達 13GB RAM，換言之可以同時讓大量的 Apps 在背景運行，但留意運算能力的先天不足還是沒法改變的（蔡浩騰 攝）

稍微退步的攝力？

今次 Honor X9a 的「技能點」主要疊加在外形之上，要維持價格相宜，只能在其他硬體規格上稍作妥協，而今次選擇開刀的，明顯就是 Honor X9a 的拍攝能力，而事實上，拍攝也一直非 Honor X 系列的強項。

Honor X9a 的相機鏡頭組合為 6400 萬像素超清主鏡頭、500 萬像素廣角鏡頭及 200 萬像素微距鏡頭（蔡浩騰 攝）

Honor X9a 的相機鏡頭組合為 6400 萬像素超清主鏡頭、500 萬像素廣角鏡頭及 200 萬像素微距鏡頭，換言之最強的拍攝質素應只出於主鏡頭，只不過此 6400 萬像素鏡頭的輸出一般，在日光下的成像中規中矩，但當光度稍低，相片就會出現偏色、偏暗的現象，只能用曝光時間較長的夜景模式去彌補缺點👇👇👇

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Honor X9a 速試後評：進步不少的抵玩之作

Honor 雖然在上年正式進軍香港，但首推的 Magic4 Pro 以及 Honor 70 對比市場上其他手機並未見非常突出之處，令人難以留下深刻印象；但來到 2023 的第一炮，Honor X9a 總算能在中階定位上帶來貼近旗艦的外形體驗，而以強化玻璃為賣點，亦為一眾規格疲勞的用戶帶來新鮮感，值得一讚。

雖然其處理器、鏡頭都非業內頂尖，但仍然屬於中階機種可以接受的水平，總體而言，Honor X9a 仍是一部近期性價比不俗、值得留意的新手機出品。