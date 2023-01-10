iPhone 加速｜智能手機最流蜴、操作最爽的時間，莫過於剛「新機落地」之時，但隨著使用時間的累積，大批 Apps、檔案殘留不免會拖慢手機運作，而這亦成為了不少用家換機的好藉口；然而一部智能手機所費不菲，若然可以動手為舊機加速，豈不更為划算？



不孝子嫌 iPhone 11 慢、著父換購 iPhone 14

iPhone 11 系列其實也只是推出 3 年左右，作為 Apple 出品機齡尚淺（林勇 攝）

台灣一名國中二年級生，近日透過通訊軟件向父親發話，抱怨手上的 iPhone 11 Pro 運行不暢，稱「打開 YouTube 會卡」、「開遊戲都要等10分鐘」，要求父親為他換購新機，而且還指定要換最新一代的 iPhone 14；父親一方面見手機並沒有多大問題，故先提出將手機送修，但最終遭兒子拒絕。

從父親上載的對話截圖所見，兒子遭拒絕時的回應都十分沒有禮貌（圖 Dcard）

眼看兒子執意要換新機，父親財力有限又認為兒子只是單純想換機而非真的有需要，糾結之下決定在 Dcard 網上討論區開帖徵求意見，結果獲得網民的一面倒支持。👇👇看網民回應👇👇

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除了對兒子最後一句「三小」表示難以接受，不少網民表示 iPhone 11 Pro 本身的硬件條件不俗，只要稍作清理，其操作表現其實不輸新作，就連更舊的 iPhone XR、iPhone 7/8 都依然可用無礙。

必學 10 招讓舊 iPhone 回勇

撇除硬件故障因素，舊型號 iPhone 的運作速度變慢主要有幾個原因，分別在於記憶體不足、軟件版本匹配問題，或只是單純程序上一些小 Bug，而只要對症下藥，iPhone 的運作速度亦可以隨之提升。

當然，對比採用新處理器的新型號 iPhone 仍然會有先天的差距，不過以下為大家介紹方法的亦十分簡單，如果認為自己手機有拖慢跡象，不妨跟著試做一下。👇👇👇