PS5 換 SSD｜歷經 2 年多時間，Sony 旗下的新世代主機 PlayStation 5 終於宣布在 1 月 13 日全面恢復正常供貨，在各大門市可以 Walk-in 購買，各位真．玩家不需要再等待或食炒價才能買到新機！



不過既然是真玩家，主機內的儲存空間或也未必夠用，幸好 Sony 方面亦開放讓各玩家自行安裝 SSD 的選項，碰著記憶體近半年來持續跌價，現在不升級 PS5 更待何時！？

PS5每款遊戲至少都幾十GB，可是內存只得不足900GB容量，下載多幾隻遊戲都已經逼爆機，加入額外的 M.2 SSD 是一個簡單直接的解決方法（林勇 攝）

PS5 升級安裝 SSD 留意 5 大重點

PS5 作為次世代主機，要為其安裝上額外的 SSD，當然會有一定的要求，除了 SSD 的介面、制式要符合官方要求，Sony 方面亦強調其存取速度需要有一定水平，大概重點可以整合如下👇👇👇

－ 介面：PCIe Gen4x4 的 M.2 NVMe SSD (Key M)

－ 儲存空間：250 GB - 4 TB

－ 支援的大小：2230、2242、2260、2280、22110

－ 厚度：最多 11.25 mm

－ 循序讀取速度：建議 5500MB/s 或更高

👇👇PS5升級M.2 SSD步驟、限制👇👇

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腦場格價 8 款 PS5 適用 SSD

這麼多要求，市場上又有這麼多款 SSD 可以選擇，怕揀錯、怕買貴？《香港01》科技玩物記者就親身走訪深水埗腦場，精選了 8 款符合規格的 SSD，絕大部份開盒已經附有 Heatsink 散熱片，不用再另外購買，最平價的 1TB 容量型號不需＄1000 就可以入手，相當抵玩👇👇👇