中國內地、澳門旅遊 SIM｜在經歷 3 年的疫情分隔之後，中國、澳門目前已經開放首階段的全面通關，今個農曆新年相信有不少人都會回內地拜年、或是到澳門來個吃喝玩樂的短 Trip 吧？



各大電訊商由幾個月前開始已經重新推廣旗下的旅遊上網方案，中國、澳門地區都同樣用到。而除了月費 Plan 用戶可以加購漫遊方案之外，4大電訊商旗下亦有不同的無合約 SIM 卡選擇，在新年期間更有有限時抵玩優惠！

自由鳥遨遊 SIM 優惠延長、「＄0」用 5 日數據！

在 SmarTone 旗下的自由鳥近月再度重推旅遊用的 SIM 卡「自由鳥遨遊 SIM」，踏入2023 年就將之前的聖誕優惠延長，改為新年優惠，由即日起至 2023 年 2 月 6 日期間，選購「亞洲12地」外遊數據日費（除了日／韓／台／星／馬／泰可用，中國、澳門都是適用地區） 5 日或以上，於結賬時使用優惠碼「NY23」即享 8 折，每日外遊數據只需＄12，而且數據FUP加倍，每日用足 1GB 之後才會限速。

而值得留意的是，在 2022 年尾的「買＄60 送＄60」的優惠就加碼至自由鳥的官網上進行，只要在 1 月 31 日前買卡或儲值額度達到＄60，用戶可以額外獲贈＄60 的 Deliveroo 戶戶送現金折扣。

假設購買的是 5 日亞太外遊數據日費，剛好花費也是＄60，取得的 Deliveroo 優惠剛好可抵消，變相＄0 賺了 5 天的亞太區外遊數據用。

ClubSIM 亞太區 7 日抵玩套餐、日均＄11.1

csl. 方面的無合約 SIM ClubSIM 的亞太區旅遊套餐同樣可以用於中國及澳門地區，而延續早前的優惠，目前只需要＄78 就可以購買 7 日的亞太區用之漫遊數據，平均＄11.1 一日。

此「抵玩套餐」的最抵玩之處，是購買的數據為逐日計算，用不完的日數在 90 日內依然有效，可以在下次旅程繼續使用，即使是不同國家都同樣適用。

SoSIM「變身」旅遊 SIM 優惠、日均＄6.6

SoSIM 為了迎合旅遊市場，最近除了為本身的漫遊日費套餐進行「買二送一」的優惠之外，更推出新的「一卡兩用」方案（圖 3HK SoSIM）

無約 SIM 卡的平價皇者、3HK 出品的 SoSIM 為了迎合旅遊市場，最近除了為本身的漫遊日費套餐進行「買二送一」的優惠之外，更推出新的「一卡兩用」方案，在新買的 SoSIM 開卡 48 小時內，可以選擇其作為本地卡或外遊專用卡使用。

如果選擇將新購買的 SoSIM 作為外遊用 SIM 卡，原本開卡的＄33 費用就會變成外遊時用到的 5 日數據日費（圖 3HK）

而外遊數據版本的 SoSIM 就可以用於亞太地區的外遊上網，包括日／韓／台／星／馬／泰，以及中國、澳門等都適用；如果選擇將新購買的 SoSIM 作為外遊用 SIM 卡，原本開卡的＄33 費用就會變成外遊時用到的 5 日數據日費，平均計算每日付出僅＄6.6，以平均日費而言算是幾間最抵了。

中移動 MySIM 5G、日均低至＄11 但有限國家

MySIM 5G 最近也可以加購旅遊用的漫遊數據方案（圖 中國移動香港）

中移動自家的 5G 無約 SIM、MySIM 5G 最近也可以加購旅遊用的漫遊數據方案，不過玩法就與其他幾間不同，不將幾個國家歸納成「亞太區」，而是各個國家的方案分開計算。

而在亞太國家當中，漫遊方案最平價的為中國，而澳門地區亦包括在內，7 日套餐為＄78，即平均每日＄11.1，收費與 ClubSIM 相若，但考慮到未用完的日費不能放在其他旅程用且其他國家的上網收費又較貴， MySIM 5G 作為旅遊用的備用卡就明顯較為遜色。

中國移動 MySIM 5G 的旅遊收費方案中，中國地區的收費最低（圖 中國移動）